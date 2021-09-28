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На отдых в Турцию не попали. В ДТП на «Коле» погибли мать и её дети

Причиной смертельной аварии на «Коле» в Ленобласти называют сон за рулём

Три человека скончались в результате ночной аварии в Волховском районе Ленинградской области.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 28 сентября около 1:50 на 160-м километре автодороги «Кола» около деревни Потанино, что за Сясьстроем. По предварительной версии, 33-летний водитель «Ниссана Альмеры» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Транзит».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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На месте умерли пассажиры «Ниссана»: 30-летняя женщина и её дети 2016 и 2020 годов рождения (то есть годовалый и 4–5 лет). Водитель «Ниссана» госпитализирован. Водитель «Транзита» не пострадал.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что на «Ниссане» семья ехала в аэропорт Пулково, откуда они собирались улететь в Турцию на отдых. Отец семейства якобы уснул за рулём. «Сам остался жив, два ребёнка погибло, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла», — рассказывает очевидец.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Комментарии (4)

261847251
Нужны разделительные полосы с отбойниками.
Antuan Rokanten
Страшная трагедия. Как теперь он будет жить? Такого и врагу не пожелаешь.
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