Канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове отреставрируют за 1,5 млрд рублей

На 25-й линии Васильевского острова начали разбирать аварийные конструкции объекта культурного наследия — Канатного цеха с водонапорной башней, построенного для завода «Красный гвоздильщик». Как сообщили в Setl Group, работы идут в рамках запланированной реставрации и приспособления под современное использование. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. В холдинге подчеркнули, что реставрация ведется на основе разрешения на сохранение объекта и разрешения на строительство, выданных КГИОП.

Проект разработан совместно с ООО «Кант». Водонапорную башню отреставрируют с сохранением конфигурации и габаритов фасада, оконных и дверных проемов, рисунка и расстекловки заполнений проемов. Северный и западный дворовые фасады восстановят в архитектурной стилистике лицевых фасадов, а фасад со стороны Масляного канала — на основании существующего сейчас. Также воссоздадут системы ферм и световых фонарей с учетом сегодняшнего конструктивного решения. При переустройстве здания из промышленного в бизнес-центр создадут внутренний атриум — вытянутый по горизонтали пассаж, который объединит под стеклянным фонарем офисные помещения 1 — 3-го этажей. Площадь здания составит порядка 21 тыс. кв. м.

Со стороны западного дворового фасада появится пристройка, чьи фасады визуально отделят заглубленными витражными конструкциями и расположат вне границ территории объекта культурного наследия.

Справка:



Здание Канатного цеха было построено в 1930 году по проекту знаменитого советского архитектора Якова Чернихова для завода «Красный гвоздильщик». Это яркий пример конструктивизма, шедевр промышленной архитектуры Петербурга. Здание выделяется контрастом протяженного низкого объема цеха и угловой доминанты водонапорной башни. Облик верхних этажей и крыши формирует система металлических ферм и продольные световые фонари.

