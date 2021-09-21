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Петербуржцы заявили о начавшемся сносе Канатного цеха. Застройщик указывает на аварийность

На территории Канатного цеха в Петербурге начали сносить аварийные конструкции

На 25-й линии Васильевского острова начались работы по реконструкции территории Канатного цеха с водонапорной башней. Об этом 21 сентября «Фонтанке» рассказала читательница.

Автор фото — читатель «Фонтанки»
Автор фото — читатель «Фонтанки»
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«Мы, жители жилого комплекса, который находится вплотную с цехом, обеспокоены его судьбой. Окна дома выходят прямо на стройку, где сейчас проводится снос», — сказала Инна.

автор видео читатель «Фонтанки»

Как сообщили в холдинге Setl Group, в настоящее время выполняются работы по проекту, который согласован с КГИОП и получил положительное заключение экспертизы

«Имеется разрешение на строительство и на сохранение. Проектом предусмотрен снос аварийных конструкций при сохранении водонапорной башни», — сказали там.

Как ранее писала «Фонтанка», проект предполагает реставрацию всех исторических архитектурных элементов, дошедших до наших дней: водонапорной башни и фасада по 25-й линии с сохранением конфигурации и габаритов оконных и дверных проемов, рисунка и расстекловки заполнений проемов, бетонного полукруглого козырька над входом. Здание будет приспособлено под бизнес-центр.

«Предполагается замена строительных, в том числе аварийных, конструкций с последующим восстановлением в исторических габаритах здания. Проектом также предусмотрены противоаварийные работы по башне», — уточнили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю и охране памятников архитектуры.

В соответствии с требованиями работы по сохранению объекта должны быть выполнены до 2026 года.

Автор фото — читатель «Фонтанки»
Автор фото — читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

Komarinsk2019
Так ведь и снесут.... а где же охранители-то?
Свободу Лёхе!
Мои соболезнования.. Пару ближайших лет, жители ЖК будут жить на стройке и.. изучать иностранную речь.., потом - откроют (возможно)) ст. метро и, снесут кое что ещё - снова стройка..) Не завидую..
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