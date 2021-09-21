«Мы, жители жилого комплекса, который находится вплотную с цехом, обеспокоены его судьбой. Окна дома выходят прямо на стройку, где сейчас проводится снос», — сказала Инна.
автор видео читатель «Фонтанки»
Как сообщили в холдинге Setl Group, в настоящее время выполняются работы по проекту, который согласован с КГИОП и получил положительное заключение экспертизы
«Имеется разрешение на строительство и на сохранение. Проектом предусмотрен снос аварийных конструкций при сохранении водонапорной башни», — сказали там.
Как ранее писала «Фонтанка», проект предполагает реставрацию всех исторических архитектурных элементов, дошедших до наших дней: водонапорной башни и фасада по 25-й линии с сохранением конфигурации и габаритов оконных и дверных проемов, рисунка и расстекловки заполнений проемов, бетонного полукруглого козырька над входом. Здание будет приспособлено под бизнес-центр.
«Предполагается замена строительных, в том числе аварийных, конструкций с последующим восстановлением в исторических габаритах здания. Проектом также предусмотрены противоаварийные работы по башне», — уточнили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю и охране памятников архитектуры.
В соответствии с требованиями работы по сохранению объекта должны быть выполнены до 2026 года.