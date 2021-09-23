Baza: На Камчатке разбился вертолет ФСБ, совершавший учебный полет

Вертолет Ка-27, о жесткой посадке которого на Камчатке сообщалось ранее, принадлежит ФСБ. Об этом 23 сентября сообщает Baza.
По данным издания, вертолет совершал учебный полет, на борту якобы находились три человека. Источник «Интерфакса» ранее говорил, что их могло быть пятеро. «Вертолёт вылетел в 22:09 по местному времени, по последним координатам он находится в районе южного склона горы Острая», — пишет Baza. О судьбе экипажа ничего неизвестно. По информации журналистов, поиски начнутся, когда станет светло.