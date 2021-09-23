На Камчатке вертолет совершил жесткую посадку, судьба экипажа неизвестна

Вертолет Ка-27 жестко сел на Камчатке. Об этом 23 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.



«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту — до пяти человек», — заявил собеседник агентства.



Он уточнил, что судьба экипажа неизвестна.

