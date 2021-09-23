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На Камчатке вертолет совершил жесткую посадку, судьба экипажа неизвестна

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ка-27 жестко сел на Камчатке. Об этом 23 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту — до пяти человек», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что судьба экипажа неизвестна.

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Комментарии (6)

260965961
Читала, что все погибли.
Local
Уводили от населённого пункта?
syshsun
и так каждый день!
Они бухие летают или эти "ведра с гайками" налету разваливаются.
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