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Охота на раритеты: из гаража в Приморске выкрали ГАЗ-69, а в Малых Колпанах позарились на старую «копейку»

Раритетные ГАЗ-69 и ВАЗ-2101 привлекли внимание угонщиков в Ленобласти

Сразу несколько раритетных транспортных средств достались угонщикам в Ленобласти и Петербурге. У петербуржца из гаражного кооператива увели ГАЗ-69 покойного отца.

Как стало известно «Фонтанке», утром 20 сентября в полицию Выборгского района Ленобласти обратился 66-летний житель Петербурга. Мужчина рассказал, что в период с 1 февраля по 17 сентября 2021 года из его гаража в кооперативе «Автомобилист-5» в Приморске были похищены автомобиль ГАЗ-69 1974 года выпуска с запчастями к нему, двигатель № М-20 309891, кузов № 29003 и два велосипеда. Похищенный внедорожник он оценил в 800 тысяч рублей, а общий ущерб составил 1 016 700 рублей.

Пропавший ГАЗ-69 принадлежал отцу заявителя, скончавшемуся в 2003 году. Машину мужчина не переоформлял. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В полицию Гатчинского района поздним вечером 19 сентября обратился 23-летний житель деревни Малые Колпаны. Между 23:30 18 сентября и 16:05 19 сентября от дома 1 в микрорайоне Речной пропал его ВАЗ-2101 1979 года выпуска стоимостью 35 тысяч рублей. В 5:50 20 сентября полицейские обнаружили «копейку» с признаками угона у дома 2 по улице 30 лет Победы в Больших Колпанах. А в 13:40 у дома 2 по Садовой улице в той же деревне задержали подозреваемого — 29-летнего жителя Гатчины. Сильно напившись, он ночью прихватил чужую «копейку», заехал на ней за знакомым, и они отправились кататься, а после бросили машину в деревне.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Любитель нетрезвых покатушек на чужих машинах, ранее уже привлекавшийся за кражи и угон, отправился в изолятор, а его 26-летнего приятеля отпустили под подписку о невыезде. ВАЗ после осмотра передали владельцу под сохранную расписку.

В Петербурге же у жителя Псковской области угнали мотоцикл с коляской 1971 года выпуска. По подозрению в краже задержали 43-летнего петербуржца. Он тоже покатался на раритете и бросил его неподалеку от места угона.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Это разве раритеты?
Это старьё....
Вот если бы какой Хорьх, Форд А или Т, роллс-ройс, царской семье принадлежавший, ну или хотя бы ЗИМ, ну или виллис - вот это я понимаю, раритеты... А это....
Какие-то разные представления о критериях раритетности😎
мухомор
в наследство вступил
машинку не оформил.
за 18 лет сэкономил 22 тыс
бызнысмэн.
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