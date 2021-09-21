Охота на раритеты: из гаража в Приморске выкрали ГАЗ-69, а в Малых Колпанах позарились на старую «копейку»

Как стало известно «Фонтанке», утром 20 сентября в полицию Выборгского района Ленобласти обратился 66-летний житель Петербурга. Мужчина рассказал, что в период с 1 февраля по 17 сентября 2021 года из его гаража в кооперативе «Автомобилист-5» в Приморске были похищены автомобиль ГАЗ-69 1974 года выпуска с запчастями к нему, двигатель № М-20 309891 , кузов № 29003 и два велосипеда. Похищенный внедорожник он оценил в 800 тысяч рублей, а общий ущерб составил 1 016 700 рублей.

Сразу несколько раритетных транспортных средств достались угонщикам в Ленобласти и Петербурге. У петербуржца из гаражного кооператива увели ГАЗ-69 покойного отца.

Пропавший ГАЗ-69 принадлежал отцу заявителя, скончавшемуся в 2003 году. Машину мужчина не переоформлял. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В полицию Гатчинского района поздним вечером 19 сентября обратился 23-летний житель деревни Малые Колпаны. Между 23:30 18 сентября и 16:05 19 сентября от дома 1 в микрорайоне Речной пропал его ВАЗ-2101 1979 года выпуска стоимостью 35 тысяч рублей. В 5:50 20 сентября полицейские обнаружили «копейку» с признаками угона у дома 2 по улице 30 лет Победы в Больших Колпанах. А в 13:40 у дома 2 по Садовой улице в той же деревне задержали подозреваемого — 29-летнего жителя Гатчины. Сильно напившись, он ночью прихватил чужую «копейку», заехал на ней за знакомым, и они отправились кататься, а после бросили машину в деревне.