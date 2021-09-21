Петербуржец угнал 50-летний мотоцикл у жителя Псковской области, покатался и бросил

Как сообщает 21 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в половине шестого часа утра в полицию Красносельского района обратился 27-летний электрогазосварщик из Псковской области. Он рассказал, что между девятью часами вечера 19 сентября и пятью утра 20 сентября от дома 38 по улице Маршала Казакова был похищен его мотоцикл К655 с коляской 1971 года выпуска. Стоимость техники он оценил в 150 тысяч рублей.

Молодой житель Псковской области лишился раритетного мотоцикла с коляской в Красносельском районе Петербурга. К вечеру полицейские нашли и полувековую технику, и подозреваемого.

Около полудня 20 сентября мотоцикл обнаружили у дома 68, корпус 1, по улице Маршала Казакова, а в половине седьмого часа вечера полицейские задержали подозреваемого в угоне — 43-летнего петербуржца, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Он рассказал, что покатался на мотоцикле и оставил там, где его в итоге нашли.

По факту угона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладением транспортным средством без цели хищения). Подозреваемого поместили в изолятор. Мотоцикл после осмотра передали хозяину под сохранную расписку.