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«Фонтанка» показывает невероятные виды из нового купола «ВКонтакте» у Красного моста

«Фонтанка» побывала в куполе универмага «У Красного моста». Теперь это часть нового офиса соцсети «Вконтакте».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки», офис очень большой, просторный и довольно пустой — команда продолжает трудиться на удаленке. Для входа надо отсканировать лицо.

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Основная достопримечательность нового пространства — купол. В него ведет небольшая лестница, даже не винтовая, внутри небольшое помещение с подушками и панорамным видом на город. Видно и купол дома Зингера, в котором находится первый офис соцсети. Купола «переговариваются» между собой с помощью специальной подсветки.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» писала об открытии второго офиса «Вконтакте» в феврале 2020-го. Сообщалось, что в нем будут работать сотрудники продуктовой и технической команд. А для передвижения между Красным мостом и Домом Зингера компания закупит электросамокаты.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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