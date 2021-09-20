Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки», офис очень большой, просторный и довольно пустой — команда продолжает трудиться на удаленке. Для входа надо отсканировать лицо.
Основная достопримечательность нового пространства — купол. В него ведет небольшая лестница, даже не винтовая, внутри небольшое помещение с подушками и панорамным видом на город. Видно и купол дома Зингера, в котором находится первый офис соцсети. Купола «переговариваются» между собой с помощью специальной подсветки.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» писала об открытии второго офиса «Вконтакте» в феврале 2020-го. Сообщалось, что в нем будут работать сотрудники продуктовой и технической команд. А для передвижения между Красным мостом и Домом Зингера компания закупит электросамокаты.