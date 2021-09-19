Первые результаты выборов по КОИБ: в Думу проходят Тихонова и Вишневский

Яблочник Борис Вишневский и эсер Надежда Тихонова проходят в Государственную думу по округам 216 в центре и 212 на юге Петербурга. Таковы первые результаты подсчёта на участках, оборудованных комплексом обработки бюллетеней.
Как сообщили «Фонтанке» наблюдатели, из шести участков на Васильевском острове Борис Вишневский побеждает в пяти. Несмотря на наличие в конкурентах однофамильца, оппозиционер опережает соперника Сергея Соловьева из «Единой России». Об этом свидетельствуют данные с УИК №№115 (там Вишневский проиграл 161 против 180), 127, 183,136, 173, 189.
Аналогичные результаты — победу оппозиционного кандидата — показывают данные с участков в Красносельском районе. Протоколами с «Фонтанкой» поделились в «Справедливой России». Надежда Тихонова победила единоросса Александра Тетердинко в УИК №1708, 1071, 1064, 1076. По этому же округу в Думу избралась от «Родины» Татьяна Буланова: в большинстве УИК она не заняла и третьего места.