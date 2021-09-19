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Первые результаты выборов по КОИБ: в Думу проходят Тихонова и Вишневский

Яблочник Борис Вишневский и эсер Надежда Тихонова проходят в Государственную думу по округам 216 в центре и 212 на юге Петербурга. Таковы первые результаты подсчёта на участках, оборудованных комплексом обработки бюллетеней.

Как сообщили «Фонтанке» наблюдатели, из шести участков на Васильевском острове Борис Вишневский побеждает в пяти. Несмотря на наличие в конкурентах однофамильца, оппозиционер опережает соперника Сергея Соловьева из «Единой России». Об этом свидетельствуют данные с УИК №№115 (там Вишневский проиграл 161 против 180), 127, 183,136, 173, 189.

Аналогичные результаты — победу оппозиционного кандидата — показывают данные с участков в Красносельском районе. Протоколами с «Фонтанкой» поделились в «Справедливой России». Надежда Тихонова победила единоросса Александра Тетердинко в УИК №1708, 1071, 1064, 1076. По этому же округу в Думу избралась от «Родины» Татьяна Буланова: в большинстве УИК она не заняла и третьего места.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

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