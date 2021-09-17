Специалист по реабилитации стал новым зампредом комитета по здравоохранению Петербурга

Новым заместителем председателя комитета по здравоохранению Петербурга стал заведующий отделением реабилитации Николаевской больницы. Под его руководством будут работать два отдела комитета: медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также организации медицинской помощи матерям и детям.
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. Мечникова Алексей Терешин отделение реабилитации больницы в Петергофе возглавлял несколько лет, а пришел в этот стационар из Городской больницы № 40. Так что его назначение на эту должность не случайность.
«Задача — сделать реабилитацию максимально доступной, развивать ее. Сейчас очень актуальна ковидная реабилитация. Но проблема в том, что за ковидом ушли на второй план потребности в реабилитации для других пациентов. Очень нужна сегодня и соматическая, и неврологическая, и травматологическая реабилитация. Этим и буду заниматься. В систему оказания медицинской помощи буду вникать», — заявил он «Фонтанке».
Алексей Терешин уже второй реабилитолог, который пришел в комитет по здравоохранению с должности заведующего отделением реабилитации городского стационара. Перед ним был Андрей Сарана, первый заместитель председателя, возглавлявший прежде аналогичное отделение в Сестрорецкой больнице № 40.