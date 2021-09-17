Специалист по реабилитации стал новым зампредом комитета по здравоохранению Петербурга

Новым заместителем председателя комитета по здравоохранению Петербурга стал заведующий отделением реабилитации Николаевской больницы. Под его руководством будут работать два отдела комитета: медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также организации медицинской помощи матерям и детям.



Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. Мечникова Алексей Терешин отделение реабилитации больницы в Петергофе возглавлял несколько лет, а пришел в этот стационар из Городской больницы № 40. Так что его назначение на эту должность не случайность.

