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За угон трактора покойного отца петербурженки задержали еще троих. Теперь это грабеж

В угоне трактора отца у петербурженки подозревают сразу пятерых

К двоим подозреваемым в угоне трактора у жительницы Петербурга в Лодейнопольском районе Ленобласти добавились еще трое. Полиция переквалифицировала уголовное дело на другую статью.

Об угоне трактора JCB от дома 12 по Парковой улице в поселке Янега 15 вечером 15 сентября в полицию сообщил местный житель. Он заметил троих злоумышленников и рассказал, в каком направлении те уехали. Меньше чем через полчаса полицейские нашли похищенную технику в нескольких километрах от поселка и там же задержали первого подозреваемого — петербуржца с богатым уголовным прошлым. Еще примерно через час поймали второго, тоже жителя Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», работая «по горячим следам», сотрудники полиции задержали еще троих подозреваемых в угоне. В 22:30 15 сентября у дома 15 по Лесной улице поселка Янега попался 45-летний житель Бугров. А следующим утром в Лодейном Поле — у дома 4 по проспекту Урицкого и дома 39 по улице Володарского — задержали 45-летнего и 29-летнего местных жителей. Оба уже имеют судимости: на счету старшего — кража и подделка идентификационного номера авто, а у младшего за спиной разбой и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Всех пятерых задержанных поместили в изолятор. При обысках по местам жительства у них изъяли рации, мобильные телефоны, сим-карты, инструменты, одежду и обувь. Ночью 16 сентября хозяйка трактора, который принадлежал ее умершему отцу, подала заявление об угоне, и было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), однако затем его переквалифицировали по статье 161, ч. 3, п. «б», УК РФ (грабеж в особо крупном размере).

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Комментарии (1)

PapaKarlo
Вроде бы воры-бандиты -это люди с большим кримин стажем, опытные по части краж, грабежей. Но действовали как-то неумело. Скорее, совершили кражу без подготовки по пьяни, спонтанно
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