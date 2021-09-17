За угон трактора покойного отца петербурженки задержали еще троих. Теперь это грабеж

К двоим подозреваемым в угоне трактора у жительницы Петербурга в Лодейнопольском районе Ленобласти добавились еще трое. Полиция переквалифицировала уголовное дело на другую статью.



Об угоне трактора JCB от дома 12 по Парковой улице в поселке Янега 15 вечером 15 сентября в полицию сообщил местный житель. Он заметил троих злоумышленников и рассказал, в каком направлении те уехали. Меньше чем через полчаса полицейские нашли похищенную технику в нескольких километрах от поселка и там же задержали первого подозреваемого — петербуржца с богатым уголовным прошлым. Еще примерно через час поймали второго, тоже жителя Петербурга.