FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Трое мужчин увели у петербурженки трактор покойного отца, но их успели заметить

В Лодейнопольском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в угоне трактора у жительницы Петербурга. Их успели заметить, когда они уезжали.

Как сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вчера в 19:15 поступило сообщение от жителя поселка Янега о том, что трое неизвестных угнали трактор JCB и едут в сторону деревни Рахковичи. Через 25 минут сотрудники ГИБДД обнаружили похищенную технику в трех километрах от поселка. В тракторе без документов находился 45-летний петербуржец. Еще через час с небольшим на 2-м километре дороги Лодейное Поле — Подпорожье задержали второго подозреваемого — 40-летнего жителя Петербурга.

Ночью 16 сентября с заявлением об угоне в полицию обратилась 27-летняя владелица трактора. Петербурженка рассказала, что техника принадлежала ее покойному отцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Старшего задержанного поместили в изолятор. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Шихаэль Мумахер
может, он им сам одолжил, да и помер
266158300
в смысле без цели хищения, а с целью чего, по полю покататься? Смех
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний