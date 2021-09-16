Трое мужчин увели у петербурженки трактор покойного отца, но их успели заметить

В Лодейнопольском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемых в угоне трактора у жительницы Петербурга. Их успели заметить, когда они уезжали.
Как сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вчера в 19:15 поступило сообщение от жителя поселка Янега о том, что трое неизвестных угнали трактор JCB и едут в сторону деревни Рахковичи. Через 25 минут сотрудники ГИБДД обнаружили похищенную технику в трех километрах от поселка. В тракторе без документов находился 45-летний петербуржец. Еще через час с небольшим на 2-м километре дороги Лодейное Поле — Подпорожье задержали второго подозреваемого — 40-летнего жителя Петербурга.
Ночью 16 сентября с заявлением об угоне в полицию обратилась 27-летняя владелица трактора. Петербурженка рассказала, что техника принадлежала ее покойному отцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Старшего задержанного поместили в изолятор. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.