Специалисты из Института этнографии и археологии Сибирского отделения Российской академии наук подвели итоги полевого сезона. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах они собрали уникальные предметы, в том числе религиозно-культовые.



Как сообщает 15 сентября издание СО РАН «Наука в Сибири», одной из самых значимых находок стал богатырский шлем с изображением небесного всадника Мир-сусне-хума. Он считался одним из самых популярных местных божеств, покровителем семьи. Шлем сделали в 1920-х годах, в нем есть внутренний карман — для жертвенных денег.

