Специалисты из Института этнографии и археологии Сибирского отделения Российской академии наук подвели итоги полевого сезона. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах они собрали уникальные предметы, в том числе религиозно-культовые.
Как сообщает 15 сентября издание СО РАН «Наука в Сибири», одной из самых значимых находок стал богатырский шлем с изображением небесного всадника Мир-сусне-хума. Он считался одним из самых популярных местных божеств, покровителем семьи. Шлем сделали в 1920-х годах, в нем есть внутренний карман — для жертвенных денег.
«Богатырским его можно назвать исходя из размеров, при этом данный атрибут не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении. На шлеме имеется изображение Мир-сусне-хума в двух ипостасях: в антропоморфной — в виде небесного всадника, а также в орнитоморфной — в виде гуся», — рассказал ведущий научный сотрудник института Аркадий Бауло.
Кроме того, этнографы собрали фигурки домашних духов-покровителей (с конца XVIII по середину XX века) и уникальный платок из крапивы. На нем сохранилась мансийская вышивка, традиция которой исчезла в конце XIX — начале XX века. Вся «добыча» ученых хранилась в местных домашних святилищах — обычно в хантыйских и мансийских домах есть сундуки с подобными атрибутами.