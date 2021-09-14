Количество упавших из-за сильного ветра деревьев в садах и парках Петербурга уже перевалило за 60. Еще несколькими часами раньше их было вдвое меньше. И стихия не собирается успокаиваться.
Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на 16 часов 14 сентября, поступила информация о 61 поваленном ветром дереве. Больше всего пострадал Приморский район. В разных частях Удельного парка сломаны шесть берез и одна рябина, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги погибли по одной иве.
В Петродворцовом районе рухнули семь деревьев, в том числе яблоня и клен в саду дачи Крона. В центре Петербурга — Александровском саду — упал ясень. Трех деревьев лишился Московский парк Победы: там упали рябина, липа и береза.
Бригады садовников продолжают устранять последствия. Где-то уже вывезли древесные остатки, где-то еще раскряжевывают и распиливают стволы.
По данным синоптиков, ветер не стихнет еще как минимум сутки, и в среду, 15 сентября, порывы тоже могут достигать 15 м/с, отмечают в комитете и просят жителей и гостей Петербурга не стоять и не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения парков и скверов во время непогоды.