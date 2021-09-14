Количество упавших из-за сильного ветра деревьев в садах и парках Петербурга уже перевалило за 60. Еще несколькими часами раньше их было вдвое меньше. И стихия не собирается успокаиваться.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на 16 часов 14 сентября, поступила информация о 61 поваленном ветром дереве. Больше всего пострадал Приморский район. В разных частях Удельного парка сломаны шесть берез и одна рябина, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги погибли по одной иве.