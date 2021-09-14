FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Несколько часов удвоили количество поваленных ветром деревьев в Петербурге

Ураганный ветер в Петербурге повалил уже несколько десятков деревьев. В ближайшие часы их число может увеличиться еще.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Количество упавших из-за сильного ветра деревьев в садах и парках Петербурга уже перевалило за 60. Еще несколькими часами раньше их было вдвое меньше. И стихия не собирается успокаиваться.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на 16 часов 14 сентября, поступила информация о 61 поваленном ветром дереве. Больше всего пострадал Приморский район. В разных частях Удельного парка сломаны шесть берез и одна рябина, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги погибли по одной иве.

В Петродворцовом районе рухнули семь деревьев, в том числе яблоня и клен в саду дачи Крона. В центре Петербурга — Александровском саду — упал ясень. Трех деревьев лишился Московский парк Победы: там упали рябина, липа и береза.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Бригады садовников продолжают устранять последствия. Где-то уже вывезли древесные остатки, где-то еще раскряжевывают и распиливают стволы.

По данным синоптиков, ветер не стихнет еще как минимум сутки, и в среду, 15 сентября, порывы тоже могут достигать 15 м/с, отмечают в комитете и просят жителей и гостей Петербурга не стоять и не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения парков и скверов во время непогоды.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний