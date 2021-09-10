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На трассе Выборг — Светогорск сняли ограничения для грузовиков. Дорожники показали мост после ремонта

Завершен капремонт моста через Унтерниску на трассе Выборг — Светогорск в Ленобласти

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На дороге Выборг — Светогорск, входящей в состав федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до границы с Финляндией, завершили капитальный ремонт моста через реку Унтерниску в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 сентября мост через Унтерниску введен в эксплуатацию после капремонта, который начался в ноябре 2020 года. В ходе работ строители выполнили устройство 32 свай и монолитных железобетонных устоев, установили опорные части и смонтировали пролетное строение. Было сделано мостовое полотно, насыпи, деформационные швы. Уложили дорожные одежды на подходах к мосту и новый асфальт на участке трассы, нанесли разметку. С обеих сторон дороги сделаны тротуары.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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После ремонта моста на участке полностью сняли ограничения для большегрузов, которые действовали ранее. В конце августа завершился капремонт последнего участка дороги Выборг — Светогорск, а в ноябре планируется ввести в эксплуатацию мост через Вуоксу, после чего весь подъезд к МАПП «Светогорск» будет отвечать нормативным требованиям.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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