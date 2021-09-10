На дороге Выборг — Светогорск, входящей в состав федеральной трассы А-181 «Скандинавия» до границы с Финляндией, завершили капитальный ремонт моста через реку Унтерниску в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 сентября мост через Унтерниску введен в эксплуатацию после капремонта, который начался в ноябре 2020 года. В ходе работ строители выполнили устройство 32 свай и монолитных железобетонных устоев, установили опорные части и смонтировали пролетное строение. Было сделано мостовое полотно, насыпи, деформационные швы. Уложили дорожные одежды на подходах к мосту и новый асфальт на участке трассы, нанесли разметку. С обеих сторон дороги сделаны тротуары.