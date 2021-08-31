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Ехать в Финляндию через Светогорск будет вдвойне приятнее: ям там больше нет

Отремонтирована дорога Выборг — Светогорск, ведущая к финской границе

В Ленинградской области завершён капремонт дороги Выборг — Светогорск, ведущей к МАПП «Светогорск» на границе с Финляндией.

Как сообщает 31 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на месяц раньше запланированного срока введён в строй участок с 10-го по 24-й километр. Дорога от Выборга до Светогорска практически полностью приведена в нормативное состояние. Осталось только открыть после капремонта мост через Унтерниску в черте Светогорска — это произойдёт в начале сентября. И до конца осени — мост через Вуоксу.

В ходе ремонта дорожники заменили более 140 водопропускных труб, смонтировали 47 километров ограждений, сделали водоотвод и лестничные сходы, обустроили 22 пешеходных перехода, установили 50 павильонов на автобусных остановках. Новыми светодиодными лампами освещены в общей сложности 13 километров. На подъезде к МАПП «Светогорск» устроены дополнительные полосы для разделения транспортного потока на легковые машины, грузовики и автобусы.

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Дорога Выборг — Светогорск длиной 48,8 километра стала федеральной в 2017 году и вошла в состав трассы А-181 «Скандинавия». Состояние её было далеко от нормативного, на мостах приходилось ограничивать движение грузовых автомобилей. С учетом востребованности дороги Упрдор сразу приступил к проектно-изыскательским работам. Капремонт вели на четырёх участках по очереди.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Неужели втихую границу подвинули? А какжэ поправленная конституция?!! :))
Батарейкин
Осталось только фЕнляндию открыть!
Antuan Rokanten
Вот только Финляндии нам теперь не увидеть, как своих ушей.
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