В Ленинградской области завершён капремонт дороги Выборг — Светогорск, ведущей к МАПП «Светогорск» на границе с Финляндией.
Как сообщает 31 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на месяц раньше запланированного срока введён в строй участок с 10-го по 24-й километр. Дорога от Выборга до Светогорска практически полностью приведена в нормативное состояние. Осталось только открыть после капремонта мост через Унтерниску в черте Светогорска — это произойдёт в начале сентября. И до конца осени — мост через Вуоксу.
В ходе ремонта дорожники заменили более 140 водопропускных труб, смонтировали 47 километров ограждений, сделали водоотвод и лестничные сходы, обустроили 22 пешеходных перехода, установили 50 павильонов на автобусных остановках. Новыми светодиодными лампами освещены в общей сложности 13 километров. На подъезде к МАПП «Светогорск» устроены дополнительные полосы для разделения транспортного потока на легковые машины, грузовики и автобусы.
Дорога Выборг — Светогорск длиной 48,8 километра стала федеральной в 2017 году и вошла в состав трассы А-181 «Скандинавия». Состояние её было далеко от нормативного, на мостах приходилось ограничивать движение грузовых автомобилей. С учетом востребованности дороги Упрдор сразу приступил к проектно-изыскательским работам. Капремонт вели на четырёх участках по очереди.