Как сообщает 10 сентября Госавтоинспекция Тюменской области , в десятом часу вечера 9 сентября на улице Щорса в Тюмени сотрудники ДПС остановили автомобиль Bentley. От 39-летнего водителя пахло алкоголем, говорил он невнятно. Сев в служебный автомобиль для оформления административного материала, мужчина стал вести себя неадекватно, срывать погоны с полицейских, затем попытался сбежать.

На неадекватного водителя надели наручники, но это не сильно помогло. Мужчина то соглашался пройти медосвидетельствование на алкоголь, то передумывал. Во время освидетельствования он попытался сбежать из наркодиспансера, запрыгнул на ограждение и свалился с него, а потом около десяти минут бился головой в стекло и кричал «Помогите, полиция!».

В итоге на мужчину составили административные материалы за отказ пройти медосвидетельствование и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Автомобилист тюменским инспекторам уже знаком: в 2011 году его задержали на Porsche Cayenne, он отказался от медосвидетельствования и был лишен прав на 22 месяца. Потом он попадался на нарушении за рулем Cadillac. В 2021 году он получил пять штрафов за нарушение ПДД, из которых три так и не оплатил, в связи с чем неоднократно привлекался к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в установленные законом сроки.