Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Поделиться Поделиться







Живая очередь из молчаливых людей в темно-зеленой форме МЧС с цветами в руках начала собираться еще за два часа до официально объявленного начала церемонии прощания с Евгением Зиничевым, в 8 утра. Накануне стало известно, что президент Владимир Путин приедет лично — поэтому район вокруг улицы Ватутина и здания Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства оцепили. Работали ДПС, Росгвардия, ОМОН и полиция. Журналистам разрешили наблюдать за происходящим на расстоянии, границы дозволенного обозначили красно-белой сигнальной лентой.



Из нескольких сотен человек, пришедших проститься с Евгением Зиничевым, комментарии прессе дали единицы — и только медийные персоны.

Время от времени мимо колонны людей, ожидающих начала церемонии, проезжали черные ведомственные автомобили. Они бесшумно скрывались на территории Центра кризисных ситуаций. Наконец, появились два массивных лимузина Aurus с начерно затонированным стеклами. Очевидцы тут же отметили необычную модификацию автомобилей представительского класса — Aurus-катафалк прежде широкой публике видеть не доводилось, хотя разговоры о его разработке и велись.

Телеграм-канал МЧС России тем временем сообщил, что в адрес ведомства поступило более тысячи официальных писем и телеграмм в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Одновременно в разных регионах страны пожарные и спасатели возложили цветы у входов главных управлений МЧС России, где с утра установили портреты покойного министра. Официальные флаги МЧС по всей стране повязали черными траурными лентами.



Фото: Маргарита Новак Фото: Маргарита Новак Фото: Маргарита Новак Поделиться Поделиться







Очередь пришедших отдать дань памяти покойному с алыми гвоздиками и розами начала медленно продвигаться внутрь здания. Были люди в форме, в фуражках с высокими тульями, были и те, кто пришел в обычной гражданской одежде. Впереди их ожидали рамки металлодетекторов и узкие коридоры здания, в котором никогда прежде не было так людно.



Небольшой мемориал Евгения Зиничева организовали прямо у входа — с официальным некрологом под гербом МЧС в рамке и сразу двумя фотографиями министра по краям. На одной он тепло улыбается, на второй — собран и серьезен.



Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Гроб, покрытый российским триколором, установили прямо в коридоре центра, огородив небольшое пространство столом и цветочным кашпо. Рядом выстроился почетный караул. Здесь же, лицом к входящим, сидели родственники покойного. Верхняя створка гроба была открыта, но вплотную к нему подойти было нельзя. Прощающиеся оставляли цветы на столе, установленном в нескольких метрах от гроба, некоторые широко крестились. Слева, за поворотом коридора, были видны массивные траурные венки, прислоненные к стене.



Маргарита Новак

Те, кто знал Зиничева лично, неоднократно отмечали личную скромность министра. Вероятно, почти рабочая обстановка прощания соответствовала этому качеству покойного.

Главы министерств, ведомств, губернаторы и медийные персоны начали прибывать буквально за пятнадцать минут до конца церемонии прощания. Проститься с Зиничевым приехали директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, губернатор Красноярского края Александр Усс, вице-премьеры Татьяна Голикова и Александр Новак, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Росгвардии Виктор Золотов.



Маргарита Новак

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн после прощания сказал журналистам: «Тот масштаб, который был у Евгения Николаевича, его талант государственника, к сожалению, не успели еще раскрыться в полной мере. Совсем недавно он отмечал свой 55-летний юбилей — и ушел из жизни в самом расцвете сил. Он искренне хотел изменить ситуацию в МЧС».



Маргарита Новак

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Евгений Зиничев был примером настоящего офицера. «Он занимал очень трудную должность, каждый день пропускал через себя чужую беду, был неравнодушным человеком», — сказала Валентина Матвиенко.



Маргарита Новак

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пришел на прощание в полном одиночестве с букетом алых роз. Приехали проститься с министром МЧС актер Михаил Пореченков и музыкант Денис Майданов. «Евгений Николаевич — гордость нашей страны, настоящий боевой офицер, глыба», — сказал Майданов журналистам.

Президент Владимир Путин прибыл проститься с Евгением Зиничевым последним. Около 11 часов кортеж из семи автомобилей, включая президентский «Аурус», проследовал по улице Ватутина. Спустя десять минут глава государства покинул здание. На этом церемония завершилась.



Затем катафалк с траурным лафетом и телом министра спецбортом отправился в Санкт-Петербург. Евгения Зиничева в соответствии с его волей похоронят на Северном кладбище, рядом с могилой бабушки.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, по пути в больницу оба скончались. О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

