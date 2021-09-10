Она проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства.
Марина Саттарова
Гроб установлен на постаменте, рядом с ним на атласных подушечках представлены государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева. Почетный караул несёт траурную вахту. Множество людей собрались на улице Ватутина, чтобы отдать дань памяти и уважения Зиничеву. Многие не скрывают слёз, передаёт корреспондент РИА Новости.
Похоронят Евгения Зиничева на родине, в Петербурге, — по данным «Фонтанки», на Северном кладбище. Накануне на кладбище вели подготовительные работы.