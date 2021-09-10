FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
27
Печать

Люди плачут на прощании с главой МЧС Зиничевым

Церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым началась утром 10 сентября в Москве.

Фото: Марина Саттарова
ПоделитьсяПоделиться

Она проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства.

Марина Саттарова

Гроб установлен на постаменте, рядом с ним на атласных подушечках представлены государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева. Почетный караул несёт траурную вахту. Множество людей собрались на улице Ватутина, чтобы отдать дань памяти и уважения Зиничеву. Многие не скрывают слёз, передаёт корреспондент РИА Новости.

Фото: Марина Саттарова
Фото: Марина Саттарова
Фото: Марина Саттарова
ПоделитьсяПоделиться

Похоронят Евгения Зиничева на родине, в Петербурге, — по данным «Фонтанки», на Северном кладбище. Накануне на кладбище вели подготовительные работы.

Фото: Марина Саттарова

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. В начале 2020-го менее месяца числился и.о., с 21 января — снова министр. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, не выжили оба. О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

265056402
Кто-нибудь из тех жирных плачет, что умерли другие службы - лесничество и наверняка ещё какие-то. А мчс неохотно привлекается не по профилю тушить лесной пожар. Да, есть великий мчс, и вся страна должна на шипах ждать наступления ЧС вместо поддержания хоз ресурсов в ухоженном состоянии
Никто и звать никак.
на первой секунде видео генерал-майор со спущенными трусам... ой, маской это правильно?
Ырыс
У нас в деревне 2 мужика упали в карьер и утонули, дадут им посмертно медали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний