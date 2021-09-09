Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О том, что похороны и погребение министра пройдут в его родном Петербурге, стало известно 9 сентября. В МЧС официально не назвали кладбище. Около полудня ещё жило предположение, что местом церемонии будет Серафимовское, но там стояла тишина. Ответственные за подготовку стягивались на Северное.

Местом притяжения стала могила Александры Ивановны Зиничевой. Судя по датам на надгробном памятнике, женщина умерла 11 лет назад, по информации «Фонтанки», она приходится бабушкой погибшему генералу. Чтобы отыскать могилу, пришлось поплутать. В глубине кладбища встретились сотрудники ДПС, дальше мелькнула форма МЧС. Рядом с нужным памятником в начале третьего часа дня работа кипела: окрестности осматривали мужчины в костюмах и полицейские, вероятно, прикидывая пространственные возможности участка, рабочие спиливали скамейку и выкорчёвывали кусты рядом с могилой Зиничевой, освобождая место. Курирует подготовку, видимо, лично вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, в биографии которого, как и у Зиничева, работа в ФСО. По крайней мере на кладбище сегодня видели его служебный автомобиль.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Посторонних пока не разгоняли, но без внимания было не остаться. «Что, министра хотите сфотографировать?» — рассекретил фотографа «Фонтанки» один из присутствующих. Ответ о том, что для этого приходить лучше завтра, опровергать не стал. Прощание с Евгением Зиничевым состоится в пятницу в Москве. В этот же день тело министра доставят в Петербург и предадут земле. Приехавшие на похороны смогут оценить новый асфальт возле главного въезда: сегодня дорогу вовсю латают.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На Северном кладбище похоронены также родители Евгения Зиничева. Он родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. После срочной службы учился в той же школе КГБ на проспекте Энергетиков, которую окончил президент России Владимир Путин. После будущего министра взяли в 9-ю службу КГБ. «Девятка» занималась охраной руководителей партии, приезжающих высоких гостей, собственно, на ее базе и появилось ФСО. В начале 1990-х охранял Анатолия Собчака.

В Петербурге о Зиничеве рассказывают, что если он дружит с человеком, даже если этот человек попал в опалу, с ним плохие события, то после этого он только еще сильнее будет с этим человеком дружить. Он приходил и говорил: «Запомни, на наши отношения это не влияет». И его не интересовало мнение общества и руководства по этому поводу.

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. В начале 2020-го менее месяца числился и.о., с 21 января — снова министр. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, не выжили оба. О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».