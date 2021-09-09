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Главу МЧС похоронят на Северном кладбище, где лежат его родители

Евгений Зиничев будет похоронен на Северном кладбище в Петербурге. Церемония пройдет в закрытом от посторонних режиме.

Как стало известно «Фонтанке», 9 сентября на Северном кладбище началась подготовка к захоронению министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Ранее сообщалось о Серафимовском кладбище, однако, по нашим данным, эта информация ошибочна.

Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ
Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ
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«Мероприятие готовят на Северном, там похоронены родители. Оно будет закрытое. Почему пишут про Серафимовское, не знаю, может, отвлекают внимание», — предположил собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией.

По словам источника, 10 сентября кладбище будет закрыто для посторонних. На Серафимовском же всё спокойно, никаких подготовительных мероприятий там сегодня не планируется.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника, который также не выжил. Похоронят Зиничева 10 сентября в Санкт-Петербурге. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно.

Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ
Евгений Зиничев. Фото МЧС РФ

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Комментарии (13)

razdva.spb
Пу лично приедет, поэтому и закрывают
efela
т.е. простые смертные, которые завтра собирались хоронить своих близких на этом кладбище, подождут?
Не охренели ли оккупанты уже окончательно?
firma
Отпевать-то большевика будут? А то Тюльпанов вспомнился кстати.
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