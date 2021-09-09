Главу МЧС похоронят на Северном кладбище, где лежат его родители

Как стало известно «Фонтанке», 9 сентября на Северном кладбище началась подготовка к захоронению министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева. Ранее сообщалось о Серафимовском кладбище, однако, по нашим данным, эта информация ошибочна.

«Мероприятие готовят на Северном, там похоронены родители. Оно будет закрытое. Почему пишут про Серафимовское, не знаю, может, отвлекают внимание», — предположил собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией.



По словам источника, 10 сентября кладбище будет закрыто для посторонних. На Серафимовском же всё спокойно, никаких подготовительных мероприятий там сегодня не планируется.

