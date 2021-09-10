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Владимир Путин лично приехал проститься с министром МЧС Евгением Зиничевым

После церемонии прощания гроб с телом министра доставят в Петербург.

Президент Владимир Путин лично приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина. Весь район был оцеплен с раннего утра, люди начали собираться с 7 утра. Около 11 часов кортеж из семи автомобилей, включая президентский «Аурус», проследовал по Ватутина.

После церемонии прощания гроб с телом министра доставят в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище — такова была воля самого Евгения Зиничева.

Фото: Марина Саттарова
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Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. В начале 2020-го менее месяца числился и.о., 21 января снова стал министром. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, не выжили оба. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно.

О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Марина Саттарова

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Комментарии (21)

262370901
А за чей счет это шоу? За счет страховой или за наш счет?
Dimitry Antonov
По заголовку. Что значит - лично приехал? Разве можно приехать не лично?
Romul1960
Очень достойный был человек.
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