Президент Владимир Путин лично приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина. Весь район был оцеплен с раннего утра, люди начали собираться с 7 утра. Около 11 часов кортеж из семи автомобилей, включая президентский «Аурус», проследовал по Ватутина.



После церемонии прощания гроб с телом министра доставят в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище — такова была воля самого Евгения Зиничева.

