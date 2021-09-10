Президент Владимир Путин лично приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина. Весь район был оцеплен с раннего утра, люди начали собираться с 7 утра. Около 11 часов кортеж из семи автомобилей, включая президентский «Аурус», проследовал по Ватутина.
После церемонии прощания гроб с телом министра доставят в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище — такова была воля самого Евгения Зиничева.
Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. В начале 2020-го менее месяца числился и.о., 21 января снова стал министром. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, не выжили оба. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно.
О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».