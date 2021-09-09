Под завалами жилого дома в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего, сообщили ТАСС 9 сентября в ГУ МЧС по Московской области. Это ребёнок, уточнили в экстренных службах.



Среди четверых погибших, извлечённых из-под завалов ранее, — девочка-подросток. Ещё одна жертва, как писала «Фонтанка», — главный водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Пострадавших, по последним данным, — 15 человек, среди них два ребёнка. В больницах находятся шесть человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. ГУ МЧС отчитывается, что к 6 часам утра 9 сентября вывезено 155 кубометров мусора, в пункте временного размещения на базе «База отдыха Боровое» остаются 28 человек, из них 10 детей (вчера днём временное размещение потребовалось 142 жильцам, из которых 32 ребёнка).

