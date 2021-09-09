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Пятый погибший, найденный в завалах дома в Подмосковье, — ребёнок

Число погибших в результате взрыва в Ногинске выросло до пяти человек

Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной.

Под завалами жилого дома в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего, сообщили ТАСС 9 сентября в ГУ МЧС по Московской области. Это ребёнок, уточнили в экстренных службах.

Среди четверых погибших, извлечённых из-под завалов ранее, — девочка-подросток. Ещё одна жертва, как писала «Фонтанка», — главный водолаз Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Пострадавших, по последним данным, — 15 человек, среди них два ребёнка. В больницах находятся шесть человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. ГУ МЧС отчитывается, что к 6 часам утра 9 сентября вывезено 155 кубометров мусора, в пункте временного размещения на базе «База отдыха Боровое» остаются 28 человек, из них 10 детей (вчера днём временное размещение потребовалось 142 жильцам, из которых 32 ребёнка).

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Взрыв бытового газа произошёл в подмосковном Ногинске рано утром 8 сентября. В жилом доме обрушились перекрытия на трех этажах, обвалилась часть внешней стены. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Комментарии (1)

JeyDi
Может, стоит уже убрать газ из квартир? Живем с газовой плитой и колонкой как на пороховой бочке - только и остается надеяться на адекватность соседей и исправность их оборудования(((
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