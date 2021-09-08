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В Петербурге после открытия школ госпитализируют по 10–15 детей с коронавирусом в день

Комитет по здравоохранению Петербурга по запросу «Фонтанки» раскрыл данные по госпитализации детей с коронавирусом в сентябре, после начала учебного года.

Как сообщили в ведомстве, госпитализация детей в первый месяц осени держится на уровне 10–15 человек в сутки в среднем и какого-то резкого подъема не наблюдается. В комитете не стали раскрывать данные по госпитализации в августе, но на спаде второй волны, в январе 2021 года, сообщалось о госпитализации 5–10 детей в день в среднем.

В Комитете по образованию «Фонтанке» ранее сообщили, что в школах из-за болезни отсутствует 181 ребенок и 110 сотрудников. Из-за COVID-19 и простуд в дистанционном формате занимаются шесть классов в пяти школах Петербурга.

Учатся дома по заявлению родителей 1 032 ребенка. В детских садах Петербурга из-за простудных заболеваний и ковида закрыты восемь групп в пяти дошкольных учреждениях.

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Комментарии (11)

Иван 2пырьев
Еще инкубационный период не прошел. Ждите роста
Swebaka
Да не важно - чем болеет. Важно: заболел - сиди дома. У нас тут полсада ротовирус подхватили. Дети по два дня под капельницами. А всё потому, что одной мамаше лень больняк было взять (
Крюгер Брент
Вот и вывод о всей бесполезности этой пресловутой вакцинации. Учителей привили всех принудительно но 110 человек болеют все равно Спада никакого нет,а зачем оно было надо то? Набить баблом карманы производителей? В числе которых кстати знакомые все лица
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