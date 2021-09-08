В Петербурге после открытия школ госпитализируют по 10–15 детей с коронавирусом в день

Как сообщили в ведомстве, госпитализация детей в первый месяц осени держится на уровне 10–15 человек в сутки в среднем и какого-то резкого подъема не наблюдается. В комитете не стали раскрывать данные по госпитализации в августе, но на спаде второй волны, в январе 2021 года, сообщалось о госпитализации 5–10 детей в день в среднем.



В Комитете по образованию «Фонтанке» ранее сообщили, что в школах из-за болезни отсутствует 181 ребенок и 110 сотрудников. Из-за COVID-19 и простуд в дистанционном формате занимаются шесть классов в пяти школах Петербурга.

