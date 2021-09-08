Шесть классов в школах Петербурга ушли на дистант из-за коронавируса и простуды

«По данным на 8 сентября, в школах из-за болезни отсутствует 181 ребенок (0,03% от общего количества обучающихся) и 110 сотрудников (0,25 % от общего количества сотрудников)», — сообщили в Комитете по образованию 8 сентября.



Кроме того, в связи с распространением простудных заболеваний или выявлением коронавируса на дистанционном обучении находятся шесть классов в пяти школах (0,03 % от общего количества классов в городе).



Ранее опрошенные «Фонтанкой» петербуржцы скептически отнеслись к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию в учебных заведениях. Как уберечь детей от «дельта»-штамма — читайте в нашем материале.

