В Крыму арестовали троих подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе. Среди них — зампред запрещенного «Меджлиса» Джелялов

В Крыму по делу о диверсии на газопроводе арестовали троих подозреваемых, в том числе зампредседателя крымскотатарского «Меджлиса» (запрещенная в России организация, признанная экстремистской) Наримана Джелялова. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.
По версии следствия, они взорвали газопроводную трубу в селе Перевальное, и в результате местные жители и предприятия остались без газа. Двоих арестованных подозревают в самой диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), третьего — в пособничестве (также ч. 5 ст. 33 УК РФ). Всех троих заключили под стражу до 11 ноября.
«Суд принял во внимание доводы следствия о том, что [арестованные] подозреваются в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, они могут скрыться от предварительного следствия или суда», — сообщили в суде.
Накануне в Симферополе задержали около 40 крымских татар, собравшихся у здания ФСБ после возбуждения дела о повреждении газовой трубы. Всего в результате акции были задержаны 42 человека, в том числе два гражданских журналиста. В период с 3 по 4 сентября в связи с делом о диверсии задержали пятерых подозреваемых.