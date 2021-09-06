В Крыму арестовали троих подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе. Среди них — зампред запрещенного «Меджлиса» Джелялов

В Крыму по делу о диверсии на газопроводе арестовали троих подозреваемых, в том числе зампредседателя крымскотатарского «Меджлиса» (запрещенная в России организация, признанная экстремистской) Наримана Джелялова. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.



По версии следствия, они взорвали газопроводную трубу в селе Перевальное, и в результате местные жители и предприятия остались без газа. Двоих арестованных подозревают в самой диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), третьего — в пособничестве (также ч. 5 ст. 33 УК РФ). Всех троих заключили под стражу до 11 ноября.

