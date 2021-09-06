Консульство США может снова занять здание на Фурштатской улице в Петербурге, если американская сторона об этом попросит. Об этом заявил 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с молодыми учителями и школьниками в городе на Неве.
«Американцам решать, хотят они здесь консульство или нет», — сказал он.
Министр напомнил, что закрыть консульство в Петербурге и во Владивостоке решили сами США. «Никто их к этому не побуждал и не заставлял. Но когда они ещё при администрации Обамы грубейшим образом нарушили дипломатическое право, отобрав у нас пять крупнейших объектов, включая генконсульство, мы тоже приняли меры, но мы никогда не просили их закрыть генеральные консульства. Это была их инициатива. Я не знаю, чем она вызвана», — отметил Лавров.
Однако, если американская сторона изменит мнение, особняк на Фурштатской улице может быть снова предоставлен под дипломатические нужды. «У нас сейчас паритет объявлен. Но решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения», — подчеркнул Лавров.
Бывший четырехэтажный доходный дом Шрейбера на Фурштатской улице площадью 4 036,7 кв. м генконсульство США занимало не один десяток лет. Но в марте 2018-го, после «дела Скрипалей» и осложнения российско-американских отношений, американским дипломатам пришлось его покинуть. Здание осталось в хозяйственном ведении «Инпредсервиса», подведомственного учреждения комитета по внешним связям, но попытки сдать его в аренду не увенчались успехом. Весной 2021 года стало известно, что особняк хочет получить группа Ginza, чтобы превратить его в отель. Но Смольный пока не принял на этот счет решение.