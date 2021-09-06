Консульство США может снова занять здание на Фурштатской улице в Петербурге, если американская сторона об этом попросит. Об этом заявил 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с молодыми учителями и школьниками в городе на Неве.



«Американцам решать, хотят они здесь консульство или нет», — сказал он.



Министр напомнил, что закрыть консульство в Петербурге и во Владивостоке решили сами США. «Никто их к этому не побуждал и не заставлял. Но когда они ещё при администрации Обамы грубейшим образом нарушили дипломатическое право, отобрав у нас пять крупнейших объектов, включая генконсульство, мы тоже приняли меры, но мы никогда не просили их закрыть генеральные консульства. Это была их инициатива. Я не знаю, чем она вызвана», — отметил Лавров.