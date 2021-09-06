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Мишустин: Военные начнут получать анонсированные Путиным выплаты уже сегодня

Единовременные выплаты для военных в размере 15 тысяч рублей начнут поступать с 6 сентября. Об этом премьер-министр России объявил на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Михаил Мишустин попросил все ведомства организовать работу так, чтобы адресаты своевременно получили «президентские выплаты».

«Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки», — резюмировал глава кабинета министров.

В августе президент Владимир Путин рассказал о единовременной выплате военным и силовикам по 15 тысяч рублей. Пенсионеры уже получили выплату в 10 тысяч рублей.

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Комментарии (12)

265862074
Тут самый шик в том, что срочники под категорию "военных" не попадают :)
SERGEY111
Вот она - цена одного голоса .
мухомор
детям платят, пенсионерам платят, военным платят, врачам и учителям платят.
да, смешные подачки 10 тыс.
но когда будут эти подачки экономически активным гражданам, за счёт которых и платят всем остальным? ну хотя бы символически?
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