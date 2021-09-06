Мишустин: Военные начнут получать анонсированные Путиным выплаты уже сегодня

Единовременные выплаты для военных в размере 15 тысяч рублей начнут поступать с 6 сентября. Об этом премьер-министр России объявил на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Михаил Мишустин попросил все ведомства организовать работу так, чтобы адресаты своевременно получили «президентские выплаты».

«Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки», — резюмировал глава кабинета министров.