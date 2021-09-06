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Осень вернула Петербургу не только пробки, но и аварийность: за выходные в городе произошло более 1000 ДТП

Более тысячи ДТП произошло в Петербурге в первые осенние выходные и в пятницу

Первые выходные осени в Петербурге стали самыми аварийными за последние несколько месяцев. С пятницы по воскресенье, 3–5 сентября, в городе произошло более тысячи дорожных аварий. В последний раз такое было в длинные выходные в июне.

Как сообщает 6 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за последние трое суток на петербургских дорогах было зафиксировано 1016 ДТП, в 29 из которых пострадали люди. Обычно летом в городе за выходные и пятницу происходило в среднем 700–800 аварий. Рубеж в тысячу последний раз преодолевался в праздничные 11–14 июня. Как правило, такая аварийность присуща поздней осени и ранней весне, а зимой она вырастает еще сильнее.

С 3 по 5 сентября в Петербурге в ДТП пострадал 31 человек, в том числе двое детей. Один взрослый погиб.

В Ленобласти за три дня произошло 257 дорожных аварий, в том числе 23 — с пострадавшими. Травмы в них получили 33 человека, среди которых один ребенок. Один человек погиб: 47-летний мужчина на Hyundai Solaris врезался на трассе «Нарва» в «Сканию».

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Комментарии (4)

Juli777
Сегодня на пр. Стачек в самом активном месте около м. Кировский завод ведутся очередные ремонтные работы в месте прорывы. По несколько раз в год. Кто виноват?
AL-IK
Дело не в дорогах а в том, каждый третий дебил пытается доминировать на дороге
fw252
а всё почему? А потому что в ленобласти нету нормальных школ. Вот пошли бы дети в школу по месту дач, а не квартир - и в городе было бы свободнее. Но поскольку у нас налоги идут в Москву, а не по месту уплаты - судьба наша толкаться на пятачке. Никто школ во Мшинской не откроет, тем более нормальных.
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