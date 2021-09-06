Первые выходные осени в Петербурге стали самыми аварийными за последние несколько месяцев. С пятницы по воскресенье, 3–5 сентября, в городе произошло более тысячи дорожных аварий. В последний раз такое было в длинные выходные в июне.
Как сообщает 6 сентября УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за последние трое суток на петербургских дорогах было зафиксировано 1016 ДТП, в 29 из которых пострадали люди. Обычно летом в городе за выходные и пятницу происходило в среднем 700–800 аварий. Рубеж в тысячу последний раз преодолевался в праздничные 11–14 июня. Как правило, такая аварийность присуща поздней осени и ранней весне, а зимой она вырастает еще сильнее.
С 3 по 5 сентября в Петербурге в ДТП пострадал 31 человек, в том числе двое детей. Один взрослый погиб.
В Ленобласти за три дня произошло 257 дорожных аварий, в том числе 23 — с пострадавшими. Травмы в них получили 33 человека, среди которых один ребенок. Один человек погиб: 47-летний мужчина на Hyundai Solaris врезался на трассе «Нарва» в «Сканию».