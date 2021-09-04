Уроженец Магдебурга на «Солярисе» влетел под «Сканию» на «Нарве» и погиб

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 4 сентября около 0:07 на 86-м километре трассы 47-летний мужчина на «Хёндэ Солярисе», по предварительной версии, не справился с управлением и врезался во встречную «Сканию R-380», за рулём которой находился 29-летний мужчина.

Водитель «Соляриса» получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

По данным «Фонтанки», на «Скании» ехал житель Башкирии, на «Солярисе» — уроженец Магдебурга (ФРГ), проживавший в Московском районе Петербурга. Легковая машина принадлежала другому человеку, пассажиров в ней не было. Столкновение оказалось лобовым.

