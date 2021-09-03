Под дождь с градом читатели «Фонтанки» угодили у станции метро «Технологический институт». Прошел он и в Красногвардейском районе города.
Видео с градом поделились очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург». Мелкими ледышками, словно снегом, присыпало дороги и тротуары. «Третье сентября. Как зимой», — заметил один из авторов видео.
На улице Ольги Форш, у дома 5, ветром повалило дерево, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Рома. Оно упало на дорогу и ограждение газона, завалив ветками припаркованный неподалеку автомобиль Skoda. Немного задело и стоящий рядом «Рено». А кроме того, упавшим деревом оборвало провода.
В Петербург пришел очередной циклон из Северной Атлантики. Синоптики 3 сентября обещали в городе до плюс десяти, местами сильный дождь и порывистый ветер. Град петербуржцы наблюдают в этом сентябре уже второй раз.