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В Петербурге улицы присыпало градом, «как зимой». На Ольги Форш дерево сдуло на машину

В Петербурге опять выпал град, а ветер валит деревья

Сентябрь продолжает «баловать» Петербург непогодой. Через день улицы присыпает градом, а 3 сентября водителям в одном из дворов Калининского района неприятный сюрприз устроил ветер.

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Под дождь с градом читатели «Фонтанки» угодили у станции метро «Технологический институт». Прошел он и в Красногвардейском районе города.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Видео с градом поделились очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург». Мелкими ледышками, словно снегом, присыпало дороги и тротуары. «Третье сентября. Как зимой», — заметил один из авторов видео.

«Неизданное | Санкт-Петербург»

На улице Ольги Форш, у дома 5, ветром повалило дерево, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Рома. Оно упало на дорогу и ограждение газона, завалив ветками припаркованный неподалеку автомобиль Skoda. Немного задело и стоящий рядом «Рено». А кроме того, упавшим деревом оборвало провода.

В Петербург пришел очередной циклон из Северной Атлантики. Синоптики 3 сентября обещали в городе до плюс десяти, местами сильный дождь и порывистый ветер. Град петербуржцы наблюдают в этом сентябре уже второй раз.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (3)

DEMOMON
"Что мне снег, что мне зной"...
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