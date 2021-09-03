Петербург атакуют активные циклоны, в городе холодно и мокро

Самый «песенный» день сентября не порадует петербуржцев хорошей погодой. По данным Гидрометцентра, в городе до +10, местами сильный дождь и порывистый ветер.



Как объясняет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, все дело в очередном активном североатлантическом циклоне, облачная спираль которого закрывает небо плотной пеленой. «Циклон за циклоном», — сетует синоптик.

Ничего хорошего в плане погоды не обещают и на выходные: ночью +6, днем +10, будет капать дождь и немного проглядывать солнце.