В Туле отменили литфестиваль, в котором участвовала ЛГБТ-писательница

В Туле отменили литературный фестиваль «Хомяков Home. Слова и образы». Одной из его участниц должна была быть писательница, открытая лесбиянка Оксана Васякина.



Согласно заявлению на сайте фестиваля, он не сможет пройти из-за эпидемиологической обстановки. При этом в Instagram-посте подруги Васякиной, Дарьи Серенко, утверждается, что причина в ином: «Православные «активисты» и силовики пытались выгнать» Васякину с фестиваля «за то, что она лесбиянка». Организаторы не согласились, и потому якобы был отменен весь «Хомяков Home».

