В Туле отменили литфестиваль, в котором участвовала ЛГБТ-писательница

В Туле отменили литературный фестиваль «Хомяков Home. Слова и образы». Одной из его участниц должна была быть писательница, открытая лесбиянка Оксана Васякина.
Согласно заявлению на сайте фестиваля, он не сможет пройти из-за эпидемиологической обстановки. При этом в Instagram-посте подруги Васякиной, Дарьи Серенко, утверждается, что причина в ином: «Православные «активисты» и силовики пытались выгнать» Васякину с фестиваля «за то, что она лесбиянка». Организаторы не согласились, и потому якобы был отменен весь «Хомяков Home».
«Оксана готовила программу, должна была вести занятия по современной поэзии. В течение нескольких недель про нее начали появляться публикации в консервативных медиа, очевидно заказные», — отметила Дарья Серенко.
Васякина — журналистка, поэтесса и писательница. Её роман «Рана», главная героиня которого везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине, вышел весной 2021 года. Он был отобран в шорт-лист литературной премии «Большая Книга».