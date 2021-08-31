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В Туле отменили литфестиваль, в котором участвовала ЛГБТ-писательница

В Туле отменили литературный фестиваль «Хомяков Home. Слова и образы». Одной из его участниц должна была быть писательница, открытая лесбиянка Оксана Васякина.

Согласно заявлению на сайте фестиваля, он не сможет пройти из-за эпидемиологической обстановки. При этом в Instagram-посте подруги Васякиной, Дарьи Серенко, утверждается, что причина в ином: «Православные «активисты» и силовики пытались выгнать» Васякину с фестиваля «за то, что она лесбиянка». Организаторы не согласились, и потому якобы был отменен весь «Хомяков Home».

«Оксана готовила программу, должна была вести занятия по современной поэзии. В течение нескольких недель про нее начали появляться публикации в консервативных медиа, очевидно заказные», — отметила Дарья Серенко.

Васякина — журналистка, поэтесса и писательница. Её роман «Рана», главная героиня которого везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине, вышел весной 2021 года. Он был отобран в шорт-лист литературной премии «Большая Книга».

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Комментарии (2)

f0ntan
Наши новости постоянно показывают соседнее государство, в котором непремиримые националисты, "Правый сектор", "Азов". Умалчивая, что таких непремиримых националистов полно и у нас, в первую очередь среди православных и ряженых под т.н. "казаков"
Марти МакФлай
Погуглил эту Васякину - вот вроде 1989 г.р., а лет на 45 выглядит.
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