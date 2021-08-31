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Apple хочет сделать классику мейнстримом и присоединяет стриминговый сервис

В 2022 году Apple выпустит приложение для любителей классической музыки

Apple займется популяризацией классической музыки: компания приобрела стриминговый сервис Primephonic. Как сообщается на сайте корпорации, классику планируется «сделать мейнстримом».

Интегрировать каталоги Primephonic в собственный проект Apple обещает в ближайшее время: исходный проект уже перестал самостоятельно принимать новых пользователей. В 2022 году корпорация планирует выпустить специальное приложение для поклонников классики с системой поиска, медиатекой, сформированными «альбомами» с произведениями определённых композиторов и подборками произведений разных эпох.

Сервис Primephonic был запущен в 2018 году. Помимо музыки пользователям были доступны подкасты, например, о музыке эпохи барокко.

В списке бесплатных образовательных онлайн-курсов, который к первому сентября подготовила «Фонтанка», есть цикл лекций «Введение в классическую музыку», который ведет профессор Йельского университета.

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