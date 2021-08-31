В Петербурге опустел коронавирусный обсерватор «Балтиец», а в больницы поступило 175 человек

Как говорится в опубликованном 31 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за минувшие сутки в городские стационары были доставлены 175 человек. На пике третьей волны в конце июня в больницы привозили больше 1 000 пациентов в сутки.
Из развернутых 5 591 коронавирусной койки заняты 3 815. В реанимации остаются 389 человек. На ИВЛ — 158. В «Ленэкспо» — 179 пациентов, в «Заре» — 306, а вот обсерватор «Балтиец» полностью опустел — в отчёте значится ноль постояльцев.
За сутки в Петербурге первично привито 1 087 человек. Закончили цикл — 2 870 петербуржцев. Всего с начала кампании хотя бы первый компонент получили 1,47 млн жителей. Окончательно привиты 1,42 млн. В запасе ещё 635 тысяч доз вакцины.