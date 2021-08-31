Снятый в Болгарии сиквел «Техасской резни бензопилой» выйдет на Netflix

Netflix получил права на сиквел классического хоррора «Техасская резня бензопилой» от Legendary Pictures. Как передаёт The Hollywood Reporter, режиссёр Дэвид Блю Гарсиа попытался вернуться к оригинальной истории маньяка Кожаное Лицо и продолжить её так, чтобы вернуть внимание критиков.
Отмечается, что у оригинального фильма в разные годы появлялось слишком много проходных ремейков и последующих частей, принесших франшизе дурную славу. Теперь пришло время слэшер реабилитировать.
Первая «Техасская резня бензопилой» вышла в прокат в 1974 году. Режиссёром и продюсером выступил Тоуб Хупер. По сюжету, маньяк в маске и его родственники-каннибалы встречают группу друзей и расправляются с ними. История в новой ленте разворачивается спустя годы после событий первой части. Об убийце уже все забыли, ведь «на публике» он не появлялся годами.
Известно, что съёмки проекта уже завершились, они проходили в Болгарии. Главные роли в сиквеле исполнили Элис Крайдж («Звездный путь: Вояджер», «Гретель и Гензель»), Элси Фишер («Восьмой класс»), Джейкоб Латимор («Бегущий в лабиринте», «Призрачная красота») и другие. Дата релиза на Netflix пока что не называется.
Это не единственный камбэк, о котором стало известно в последние дни августа. Например, объявлено, что компания Disney уже запустила разработку продолжения «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.
А по данным Deadline, уже осенью стартует работа над новой частью «Неудержимых». К своим ролям вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стейтем, а в кадре появятся рэпер 50 Cent, Меган Фокс и Тони Джаа.