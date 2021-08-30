На сцену Александринского заберется недотыкомка. Театр поделился планами

Александринский театр в день своего 265-летия, 30 августа, раскрыл планы на предстоящий сезон. На Новой сцене в январе 2022 года состоится премьера Никиты Кобелева по пьесе Валерия Семеновского «Тварь» по мотивам повести Федора Сологуба «Мелкий бес» (один из центральных символов романа — недотыкомка, странное существо, которое является помешавшемуся школьному учителю). А в апреле — премьера режиссера Хуго Эрикссена по пьесе современного литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса «Ближний город».

Ранее художественный руководитель коллектива Валерий Фокин уже рассказывал, что в предстоящем сезоне на основной сцене театр примет спектакль художественного руководителя Венгерского национального театра Аттилы Виднянского по роману Франца Кафки «Процесс». Эта премьера пройдет в декабре. Еще один новый спектакль готовит сам Фокин — это «Один восемь — восемь один» по пьесе Бориса Акунина, посвященной двум крупнейшим историческим фигурам России — императорам Александру II и Александру III. Музыку для спектакля написал Вячеслав Бутусов.

«В этом спектакле есть абсолютно современные и актуальные сегодня мысли — о том, где находится истинный путь России и как нам всем его найти», — комментирует свой выбор Фокин.

Среди других планов театра на сезон — проект «Дни Александринского театра в субъектах РФ и за рубежом»: показы выездных спектаклей будут сопровождаться образовательными программами, мастер-классами, творческими и деловыми встречами. Ближайшие из них пройдут в Казани, Екатеринбурге и Якутске. Также театр поедет в Москву (спектакль Андрея Калинина «Товарищ Кисляков» будет показан на Биеннале театрального искусства) и Будапешт — это будут первые международные гастроли после пандемии. В декабре 2021 года на сцене Венгерского национального театра запланирована премьера спектакля по роману «Бесы».