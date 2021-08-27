Голикова: в августе смертность от коронавируса в РФ остается на рекордном июльском уровне

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 27 августа, что, по оперативным данным, смертность от COVID-19 в России остаётся на уровне июля. При этом число умерших снизилось в двух столицах. Она напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается по итогам последней недели в 10 регионах.
«За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне. При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — цитирует Голикову «Интерфакс».
Премьер отметила, что указанная динамика сложилась благодаря увеличению охвата населения вакцинацией.
«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек», — сказала она.
По данным Росстата, число умерших от коронавируса россиян в июле стало рекордным с начала пандемии.