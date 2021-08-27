Голикова: в августе смертность от коронавируса в РФ остается на рекордном июльском уровне

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 27 августа, что, по оперативным данным, смертность от COVID-19 в России остаётся на уровне июля. При этом число умерших снизилось в двух столицах. Она напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается по итогам последней недели в 10 регионах.



«За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне. При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — цитирует Голикову «Интерфакс».

