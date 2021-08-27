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Голикова: в августе смертность от коронавируса в РФ остается на рекордном июльском уровне

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 27 августа, что, по оперативным данным, смертность от COVID-19 в России остаётся на уровне июля. При этом число умерших снизилось в двух столицах. Она напомнила, что существенный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России начался в июне и продолжается по итогам последней недели в 10 регионах.

«За прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне. При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в ЦФО, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — цитирует Голикову «Интерфакс».

Премьер отметила, что указанная динамика сложилась благодаря увеличению охвата населения вакцинацией.

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек», — сказала она.

По данным Росстата, число умерших от коронавируса россиян в июле стало рекордным с начала пандемии.

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Комментарии (4)

266217489
3дравствуйте, добрые люди. Очень прошу вашей помощи. Мне 37 лет. Переболела ковидом, и 2,5 месяца не могу вылечиться от осложнений- бронхоэктатическая боле3нь, и проблемы с суставами, хромаю сейчас. Работала бе3 оформления и осталась бе3 больничных выплат. Живу одна. Средства 3акончились, а обратиться 3а помощью не к кому. Ищу любые подработки, стараюсь как-то выкрутиться, но не всегда получается, и приходитс..я экономить даже с едой. Очень стыдно просить, но по-другому уже не справляюсь.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты

два-202 2003 7520 0340
266081655
Татьяна Голикова! Спасибо за работу по распространению коронавируса!
266081655
Стараниями чиновников "смертность от коронавируса в РФ остается на рекордном июльском уровне".....
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