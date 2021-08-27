Росстат: в июле от коронавируса скончалось рекордное число россиян

Число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 года и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020-го.
Росстат разделяет смерти граждан с диагностированным коронавирусом на четыре группы:
- коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек (в 1,9 раза больше, чем в июне 2021 года);
- инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты — 5 206 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 года);
- COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента — 1 449 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 года);
- коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти — 4 844 человека (в 1,8 раза больше, чем в июне 2021 года).
У оперативного штаба цифры другие — по их данным, от инфекции в июле скончались 23 466 человек. В своих данных оперштаб использует только те случаи, в которых именно коронавирус признан причиной смерти человека.
Всего в июле 2021 года, по данным Росстата, от всех причин скончались 215 265 россиян — это в 1,2 раза выше июньских показателей.