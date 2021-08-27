Росстат: в июле от коронавируса скончалось рекордное число россиян

Число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 года и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020-го.



Росстат разделяет смерти граждан с диагностированным коронавирусом на четыре группы:



коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек (в 1,9 раза больше, чем в июне 2021 года);

