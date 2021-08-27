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Росстат: в июле от коронавируса скончалось рекордное число россиян

Количество умерших от коронавируса в июле стало самым большим с начала пандемии в России. Это следует из анализа статистических данных Росстата с апреля 2020 года по июль 2021-го, опубликованных 27 августа. В июле COVID-19 стал основной причиной смерти для 38 922 россиян, что почти в 1,9 раза больше, чем в июне и в 7,7 раз больше, чем в июне 2020-го.

Число умерших с диагностированным коронавирусом (который не обязательно был основной причиной смерти) в июле выросло в 2,1 раза по сравнению с июнем 2021 года и достигло 50 421 случая. Показатель вырос более чем в восемь раз по сравнению с июлем 2020-го.

Росстат разделяет смерти граждан с диагностированным коронавирусом на четыре группы:

  • коронавирус стал основной причиной смерти 38 922 человек (в 1,9 раза больше, чем в июне 2021 года);
  • инфекция, предположительно, является основной причиной смерти, но нужны дополнительные тесты — 5 206 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 года);
  • COVID-19 был сопутствующим заболеванием и повлиял на развитие осложнений других болезней, ускоривших смерть пациента — 1 449 человек (в 1,6 раза больше, чем в июне 2021 года);
  • коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти — 4 844 человека (в 1,8 раза больше, чем в июне 2021 года).

У оперативного штаба цифры другие — по их данным, от инфекции в июле скончались 23 466 человек. В своих данных оперштаб использует только те случаи, в которых именно коронавирус признан причиной смерти человека.

Всего в июле 2021 года, по данным Росстата, от всех причин скончались 215 265 россиян — это в 1,2 раза выше июньских показателей.

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Комментарии (4)

Slavan118
Всмысле умерло?
Царь же заявил, что коронавирус побежден!
Может он имел ввиду побежден в бункере?
Piter Russo
За месяц потеряли численность личного состава полевой войсковой армии.
264940801
А точно от короны? Или ростат /готовит списки/ тоже участник электронного голосования за?
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