Петербуржец два года следил, не всплывет ли где угнанный у него автомобиль, и нашел

Предприниматель из Петербурга доказал, что знания и упорство рано или поздно дадут свой результат. Два года он отслеживал похищенный у него автомобиль и в итоге нашел его у нового владельца сам.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 августа с заявлением в полицию обратился 37-летний гендиректор фирмы по ремонту автомобилей и попросил привлечь к ответственности неизвестного, который два года назад похитил у него KIA Rio. Ущерб он оценил в 555 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что автомобиль купил в апреле 2019 года на аукционе страховой компании. Машина была повреждена в ДТП и обошлась ему в 305 тысяч рублей. Еще 250 тысяч он потратил на восстановление «КИА», чтобы потом продать. В июне петербуржец поставил «Рио» на учет на свое имя и опубликовал объявления о ее продаже. Автомобиль оставлял у дома 63, корпус 1, по Северному проспекту, где раньше работал, чтобы удобнее было показывать возможным покупателям. Оттуда он и пропал между 5 и 10 августа.