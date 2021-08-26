Петербуржец два года следил, не всплывет ли где угнанный у него автомобиль, и нашел

Предприниматель из Петербурга доказал, что знания и упорство рано или поздно дадут свой результат. Два года он отслеживал похищенный у него автомобиль и в итоге нашел его у нового владельца сам.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 августа с заявлением в полицию обратился 37-летний гендиректор фирмы по ремонту автомобилей и попросил привлечь к ответственности неизвестного, который два года назад похитил у него KIA Rio. Ущерб он оценил в 555 тысяч рублей.
Мужчина пояснил, что автомобиль купил в апреле 2019 года на аукционе страховой компании. Машина была повреждена в ДТП и обошлась ему в 305 тысяч рублей. Еще 250 тысяч он потратил на восстановление «КИА», чтобы потом продать. В июне петербуржец поставил «Рио» на учет на свое имя и опубликовал объявления о ее продаже. Автомобиль оставлял у дома 63, корпус 1, по Северному проспекту, где раньше работал, чтобы удобнее было показывать возможным покупателям. Оттуда он и пропал между 5 и 10 августа.
Поскольку KIA тогда была не единственной машиной, которую он восстанавливал для продажи, мужчина не стал обращаться в полицию, рассудив, что раз автомобиль угнали вместе с документами, то скорее всего не разберут, а попробуют продать, и новый владелец пойдет регистрировать его на себя. Петербуржец подал в МРЭО документы об утрате госномеров и СТС, получил новые, а старые были объявлены в розыск как похищенные. После этого мужчина стал через открытые интернет-ресурсы отслеживать, не поставили ли где его «КИА» на учет.
В августе 2021 года он своего, наконец, дождался. Обнаружив в личном кабинете ФНС, что та самая «КИА» пропала из списка имеющихся у него в собственности машин, мужчина обратился в МРЭО и выяснил, что в марте автомобиль был перерегистрирован на 22-летнего жителя Ленобласти. Приехав в поселок, где живет новый владелец, петербуржец обнаружил KIA Rio и сразу узнал его по запчастям, которые устанавливал на машину сам, после чего отправился в полицию.