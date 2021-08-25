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Лечение коронавируса обошлось государству в 218 млрд рублей за первое полугодие. На каждую госпитализацию тратится 135,4 тысячи

Счетная палата обнародовала стоимость лечения коронавируса в российских больницах за полугодие

Федеральный фонд медицинского страхования (ФОМС) в январе — июне 2021 года перечислил 218,1 миллиарда рублей на медпомощь пациентам с COVID-19.

Счетная палата 25 августа опубликовала итоги аудита траты государственных средств за первое полугодие 2021 года. Согласно документу, за отчетный период исполнение бюджета ФОМС пошатнулось, в первую очередь из-за причин, связанных с коронавирусом.

Счетная палата отмечает, что только в январе — апреле этого года естественная убыль населения страны составила 304,5 тысячи человек, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Основная причина, которую констатируют аудиторы, — смерти из-за коронавируса и вызванных им обострений хронических болезней.

Из общей суммы потраченных средств на лечение коронавируса подавляющая часть — 208,8 миллиарда — пришлась на компенсацию затрат учреждений здравоохранения на стационарное лечение. Всего таких госпитализаций было за первые полгода зафиксировано 1,5 миллиона. Таким образом, 15,6 % всех госпитализаций в стране пришлось именно на больных коронавирусом.

Среднюю стоимость ковидной госпитализации аудиторы Счетной палаты зафиксировали на уровне 135,4 тысячи рублей. Для сравнения, лечение неинфекционного заболевания ФОМС обычно оплачивает в среднем в размере 41,5 тысячи.

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Комментарии (17)

266094585
Обошлась государству? Это с какого такого? ФОМС в основном формируется из наших взносов, так что не надо ля-ля.
Modest_5e4ce41f7533b
Мне одного коронавира на 30000 рублей предоставили даром. Глотать эти таблетки горстями было противно, да и не помогло, сразу после курса повторно заразу нашли. Но забота тронула.
Leadmonkey
Я привился. Можно мне эти деньги наличкой получить?
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