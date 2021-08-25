Лечение коронавируса обошлось государству в 218 млрд рублей за первое полугодие. На каждую госпитализацию тратится 135,4 тысячи

Федеральный фонд медицинского страхования (ФОМС) в январе — июне 2021 года перечислил 218,1 миллиарда рублей на медпомощь пациентам с COVID-19.
Счетная палата 25 августа опубликовала итоги аудита траты государственных средств за первое полугодие 2021 года. Согласно документу, за отчетный период исполнение бюджета ФОМС пошатнулось, в первую очередь из-за причин, связанных с коронавирусом.
Счетная палата отмечает, что только в январе — апреле этого года естественная убыль населения страны составила 304,5 тысячи человек, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Основная причина, которую констатируют аудиторы, — смерти из-за коронавируса и вызванных им обострений хронических болезней.
Из общей суммы потраченных средств на лечение коронавируса подавляющая часть — 208,8 миллиарда — пришлась на компенсацию затрат учреждений здравоохранения на стационарное лечение. Всего таких госпитализаций было за первые полгода зафиксировано 1,5 миллиона. Таким образом,
Среднюю стоимость ковидной госпитализации аудиторы Счетной палаты зафиксировали на уровне 135,4 тысячи рублей. Для сравнения, лечение неинфекционного заболевания ФОМС обычно оплачивает в среднем в размере 41,5 тысячи.