Как правильно поливать комнатные растения: 5 советов и еще три

Избыток воды губителен для растений. Впрочем, как и ее недостаток Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Домашние растения есть почти у всех, но только настоящие фанаты квартирной зелени заботятся о том, как за ней ухаживать. Elle Decoration подготовил короткую, но понятную инструкцию о том, как поливать домашние фикусы, фиалки и прочие спатифиллумы. А мы дополнили. Как узнать, когда нужно поливать растение? Говорят, чтобы узнать, пора ли поливать растение, достаточно просто потрогать землю в горшке. Но если она совсем высохла, идти за лейкой надо было вчера. А если растение ощутимо поникло и листья потеряли тонус, не факт, что вам удастся его спасти. Лучше поливать растение тогда, когда верхний слой сухой, но не рассыпается в пыль, а земля под ним еще чуточку влажная. А до опускания листьев лучше не доводить.

Как часто нужно поливать растение? Оптимальная периодичность полива весной — 3–7 дней, а осенью и зимой, в период покоя, интервал может увеличиваться до двух недель. У суккулентов и кактусов — особые потребности: с ноября по февраль их можно вообще не поливать. Тем не менее точный интервал определить сложно, лучше ориентироваться по состоянию почвы. Сколько нужно воды? Избыток воды так же губителен для растений, как и ее недостаток. Поливайте цветы аккуратно и останавливайтесь, как только вода потечет из отверстий в дне горшка. Следите за тем, чтобы после каждого полива в блюдце не оставалось лишней влаги, чтобы корни не загнили. Слишком частые поливы тоже ни к чему: если земля под верхним слоем ощутимо влажная, отложите процедуру на несколько часов или даже на день. Какой метод полива выбрать? Существует два основных метода полива — верхний и нижний. Верхний: медленно поливайте растение из лейки, чтобы дать влаге впитаться. Затем слейте лишнюю воду, которая стекла в блюдце. Нижний: налейте воду в поддон и оставьте на 15 минут, позволив растению впитать влагу через отверстия в горшке. Такой способ отлично подойдет для цветов, которые не любят мочить листья.

Конечно, есть еще фитильный полив, опрыскивание и другие виды, но они нужны только для отдельных, особенных растений. Какая вода подходит для полива?

Вода для полива должна быть комнатной температуры. Также она должна быть достаточно мягкой. Перед поливом дайте водопроводной воде отстояться пару дней, чтобы известь успела осесть на дно, хлор — испариться. Добавим и свои пять копеек. Какие растения особенно чувствительны к верхнему поливу? Все, у которых пушистые листья. Если вода регулярно попадает на нежные волоски, то листья загниют и растение может погибнуть. Еще крайне нежелательно поливать любые комнатные цветы на ярком солнце. Капли воды на листьях работают как миниатюрные линзы и просто выжигают в листе дырку. Лучше всего брать лейку в руки ранним утром или ранним же вечером. Не поливайте на ночь, если ожидается, что она будет холодной. Никаких банных дней! Одна из распространенных ошибок — выделить один день для полива (например, понедельник) и всегда поливать все цветы только тогда. Даже расписание «понедельник — среда — пятница» не работает. Лучше всегда ориентироваться на состояние земли (кажется, мы это уже говорили, но не грех и повторить). На особо капризные экземпляры можно повесить табличку о частоте и способе полива.

Лейка, а не бутылка Сильная струя, которая бьет в одно и то же место горшка, уплотняет грунт и не дает воздуху проникать к корням. Для верхнего полива лучше лейка с тонким носиком или с рассеивающей насадкой.