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На Ленинском женщина получила 25 ударов ножом. Сын уговаривал её не открывать дверь мужу

Женщину с ножевыми ранениями нашли под окнами высотки в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двоих в Красносельском районе Петербурга. Мужчину нашли под окнами высотки, в квартире осталась убитая жена.

Как стало известно «Фонтанке», 20 августа следственно-оперативная группа работала на Ленинском проспекте, 95/2. Утром понедельника под окнами нашли едва живого мужчину, его 44-летняя жена скончалась в квартире на девятом этаже.

Ясность внёс взрослый сын погибшей. Он рассказал полицейским, что семейная жизнь матери разладилась, вопрос с разводом был решён, но в пятницу утром муж появился на пороге, чтобы ещё раз обсудить отношения. Сын по телефону просил не поддаваться на уговоры и не пускать его в квартиру, но, судя по всему, дверь женщина открыла.

На её теле насчитали 25 ножевых ранений. Опросить мужчину, который, по версии полиции, схватился за нож, невозможно — он умер в больнице.

27 июля на Пулковском шоссе было найдено тело 42-летней петербурженки. По подозрению в её убийстве разыскивали мужчину, с которым погибшая жила последние десять лет и поругалась незадолго до смерти. Он скрылся на принадлежавшем женщине Mitsubishi Outlander и, по версии следствия, покончил с собой в Ломоносовском районе Ленобласти.

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Комментарии (8)

266138465
Узбеки...........
dragvs
Хуже чем в 90-е...
Abu-Denis
"Женщину с ножевыми ранениями нашли под окнами высотки в Петербурге (...) Мужчину нашли под окнами высотки, в квартире осталась убитая жена"

Переведите на русский язык, кто на ком стоял и кто под окнами лежал.
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