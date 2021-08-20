На Ленинском женщина получила 25 ударов ножом. Сын уговаривал её не открывать дверь мужу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двоих в Красносельском районе Петербурга. Мужчину нашли под окнами высотки, в квартире осталась убитая жена.
Как стало известно «Фонтанке», 20 августа следственно-оперативная группа работала на Ленинском проспекте, 95/2. Утром понедельника под окнами нашли едва живого мужчину, его 44-летняя жена скончалась в квартире на девятом этаже.
Ясность внёс взрослый сын погибшей. Он рассказал полицейским, что семейная жизнь матери разладилась, вопрос с разводом был решён, но в пятницу утром муж появился на пороге, чтобы ещё раз обсудить отношения. Сын по телефону просил не поддаваться на уговоры и не пускать его в квартиру, но, судя по всему, дверь женщина открыла.
На её теле насчитали 25 ножевых ранений. Опросить мужчину, который, по версии полиции, схватился за нож, невозможно — он умер в больнице.
27 июля на Пулковском шоссе было найдено тело 42-летней петербурженки. По подозрению в её убийстве разыскивали мужчину, с которым погибшая жила последние десять лет и поругалась незадолго до смерти. Он скрылся на принадлежавшем женщине Mitsubishi Outlander и, по версии следствия, покончил с собой в Ломоносовском районе Ленобласти.