На Ленинском женщина получила 25 ударов ножом. Сын уговаривал её не открывать дверь мужу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двоих в Красносельском районе Петербурга. Мужчину нашли под окнами высотки, в квартире осталась убитая жена.



Как стало известно «Фонтанке», 20 августа следственно-оперативная группа работала на Ленинском проспекте, 95/2. Утром понедельника под окнами нашли едва живого мужчину, его 44-летняя жена скончалась в квартире на девятом этаже.

Ясность внёс взрослый сын погибшей. Он рассказал полицейским, что семейная жизнь матери разладилась, вопрос с разводом был решён, но в пятницу утром муж появился на пороге, чтобы ещё раз обсудить отношения. Сын по телефону просил не поддаваться на уговоры и не пускать его в квартиру, но, судя по всему, дверь женщина открыла.