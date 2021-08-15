Петербурженка решила лечить сына от наркотиков радикальными методами, и оказалась под арестом за похищение человека. В полицию обратилась девушка сына, на глазах которой происходила транспортировка «на лечение». По пути в «реабилитационный центр» в Подмосковье машину остановила ГИБДД, а после этого сын написал заявление на мать.

25-летний Влад уверен, что мог совсем пропасть, а органы — «красавчики» — они же его спасли. Чтобы доказать, что никакой он не наркоман, Влад записал для «Фонтанки» видео своей физической культуры. О дальнейшей судьбе матери, а она сейчас находится под домашним арестом, сын ничего конкретного пока сказать не может. Но принципиально хочет, чтобы виновные в совершенном над ним насилии ответили по всей строгости.



— Влад, как самочувствие?

— Чувствую себя уже неплохо. От стресса этого я отошел. Я, можно сказать, слегка спортсмен. Разбираюсь в питании. Знаю, что перед тем, как лечь спать, надо хорошо поесть, чтобы восстановить силы. Поел я всего, что нужно, поспал хорошо, чувствую себя неплохо.

Последствия похищения петербуржца Влада. Предоставлено им самим. Фото: предоставлено героем публикации Последствия похищения петербуржца Влада. Предоставлено им самим. Фото: предоставлено героем публикации Поделиться Поделиться







— Каковы последствия случившегося для вас?

— Из самого значительного у меня была гематома на голове. Когда они распахнули дверь в шесть тридцать утра примерно, я, конечно, сопротивлялся, отбивался ногами. Они все втроем накинулись на меня, повалили на пол. Я ударился затылком. Но я все равно сопротивлялся, несмотря на то что лежал на бетонном полу на лестничной площадке. Меня ударили ногой в грудь сверху. После этого я сказал, что сопротивляться не буду. Меня подняли, сопроводили на первый этаж, связали руки.

предоставлено героем публикации

Из слов оперативников, с которыми смогла пообщаться «Фонтанка»: «Мы, конечно, приняли все меры к розыску и задержанию, но внутри считали, что это ничем не закончится. В смысле, были уверены, что сын с матерью всегда договорится и претензий не будет. Когда же их задержали, и московские ребята нам передали, что он готов написать заявление, то даже не поверили и попросили прислать видео с его словами. Нам прислали. Тогда мы посчитали, что пока он доедет до Питера, — успокоится и заявления не будет. Он доехал и написал заявление в Следственный комитет».



— Почему у вас начались разногласия с матерью?

— Мы с матерью работали какое-то время вместе в ее сфере деятельности, детали которой мне бы не хотелось сейчас рассказывать. Но потом я нашел собственную сферу деятельности. И сказал, что не буду больше с ней работать, потому что то, чем она занималась, мне не очень нравится. У меня появилось хобби, на котором получается зарабатывать.

— А что это за хобби?

— Я занимаюсь криптовалютой. Матери это было непонятно. У меня есть ферма для добычи криптовалюты. Я, конечно, не зарабатываю миллионы, но на жизнь хватает. Майню эфириум. А она не разбирается в информационных технологиях. Я ей объяснил, как майнинг работает. Но ей было это непонятно. Она все равно звонила, говорила, давай пойдем поработаем. А я провел год в машине. Не скажу, что прямо с утра до вечера. Но, бывало, с двенадцати часов до десяти-одиннадцати вечера некоторые заказы я отвозил людям. И мне надоело сидеть в машине. Иногда, конечно, приходилось ей говорить... она считала, что то, что я агрессивный, связано с наркотиками. Она бывала слегка навязчивой. Если я ей говорил, что не хочу с ней работать, по нормальному, ничего не менялось. Приходилось слегка по-другому.



— Ваша мать, судя по всему, уверена, что вы употребляете какие-то вещества. Для этого были основания?

— Объясню ситуацию. Был момент, когда она из-за своих подозрений, что я употребляю тяжелые наркотики, приходила ко мне домой с тестом. Скрывать не будем, давно бывало такое, что я покуривал наркотики. Тест показал наркотики. И с этого началось. Она решила, что, если в тесте есть (растительный наркотик. — название не публикуется из-за рекомендаций Роскомнадзора), я и остальные наркотики принимаю. В тесте было двадцать видов веществ. В Интернете она вычитала про соли и была уверена, что их ни одним тестом нельзя проверить. И мать загорелась идеей меня вылечить. Постоянно навязчиво говорила родственникам и знакомым, что мне осталось пару лет и меня надо лечить.

— Вы единственный ребенок в семье?

— Да.

— Финансово зависите от матери?

— Раньше она давала мне деньги. Не большие, но на пропитание хватало. И я по возможности где-то подзарабатывал. Я так жил, у меня не было цели. Я не знал, чем заниматься и куда тратить деньги. Я не такой человек, который тратится направо и налево. Купил еды, поел, думаю, чем заниматься. С криптовалютой я понял, что это моя тема. До этого я зависел от родителей, от мамы.



— Майнинг вас обеспечивает?

— На покушать хватает.

— А что папа думает о всем происходящем?

— Мама с ним в разводе. Мне было лет четырнадцать тогда. Развелись, потому что мама с папой на разных волнах. Мама активная, а папа особо не принимал участия в нашей жизни. Поэтому я папу, конечно, уважаю, но я с ним в отношениях, скажем так, нейтральных.

— Выходит, вы для матери долгое время были центром жизни?

— Это было не то чтобы какое-то преимущество. В детстве, помню, было такое: начальные классы школы, мы придем куда-нибудь в магазин, мама говорит: «Тебе надо кофту купить». У меня не было возможности кофту выбрать, мама выбирала ту, которую она считала. Мнения моего по большинству вопросов не спрашивала. Только, когда мне исполнилось лет 16, я мог сам уже что-то выбрать. Не скажу, что это плохо. Но не всегда меня слушали.

— После школы, когда вы выбирали свое будущее, мама как-то давила на вас?

— После школы я особо не знал, куда мне пойти и чем заниматься. Вспомнил, что отец в морском техническом колледже учился на повара. Я в тот момент жил на Дыбенко. А на Дальневосточном был колледж морской технический. И я решил туда по стопам отца попробовать. Окончил колледж. У меня тогда уже был выбор, что купить, куда пойти. Какого-то давления уже не было. Это в последние полтора года, когда мы с мамой работали, началось. А что мне надо было? Надо было надеть комфортные штаны, чтобы было удобно находиться в машине. Чтобы я мог не отвлекаться ни на что, что бы мне мешало управлять транспортным средством. Машина у меня не новая, 88-го года. Но я могу сам спокойно что-то починить, подкрутить, люблю возиться с машинами. И одевался я так, чтобы быть готовым, если что поковыряться в машине. Но с ее стороны бывали упреки, что я надел опять свои треники грязные. Ласково говорила, что я «похож на бомжика». А я понимаю, что грязные штаны — это не важно, важно, чтобы у меня был богатый внутренний мир и окружение людей хороших. А месяца три назад пошли вот эти подозрения с наркотиками.



— Мать искренне верит, что спасала вас?

— Да. Последние три месяца она искренне верила, что я — наркоман конкретный. Поэтому я на видео записал свои реальные развлечения, одним дублем. У меня есть любимый снаряд — брусья. И я продемонстрировал свою способность отжиматься на брусьях. Сделал сорок раз. Считаю, что это значительный показатель. Наркоман, как меня называют, не сможет так сделать, как сделал я.

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— Мать пыталась с вами связаться после случившегося и прекратить конфликт?

— Нет. На каком-то сайте писали, что она мне предлагала мне в центр реабилитации лечь, а я отказывался. Такого не было. Никто мне ничего не предлагал. Последние три месяца жизнь была, как на иголках. Постоянные звонки с разговорами, что я наркоман. А я не наркоман. У меня и моей девушки даже имеются абонементы в спортзал. Правда, последние три месяца мы туда не ходим из-за стресса. У меня быстрый обмен веществ. Если я чуть стрессану, меньше ем, я уже ощущаю, что не готов пойти заниматься.

— Сколько лет грозит вашей матери за ваше похищение?



— Мне кажется, что в последнее время у мамы что-то с психикой стало. И она загорелась этой идеей, что меня надо лечить. Я считаю, что она не думала о том, что могут быть такие последствия. Она думала, что делает лучше, но не понимала, что на самом деле делает. И что могут сделать эти ребята. Она стояла в квартире и не видела, что со мной делали, как меня тащат и ногами бьют.

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