Петербурженка спасала отпрыска от наркотиков, а получила уголовного дело о «похищении». Заявление на мать написал сам сын

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне около 11:30 в полицию позвонила 20-летняя студентка с сообщением о похищении. По предварительной информации, она заявила, что около семи утра в квартиру, где она проживает со своим 25-летним парнем, на Товарищеском проспекте проникла его мать с несколькими незнакомыми людьми. По словам заявительницы, мужчине связали руки, вывели на улицу, а потом посадили в автомобиль «Мицубиси» и увезли в неизвестном направлении. Девушка сняла все на видео, в том числе и номер машины. Поэтому уже к часу дня на 47-м километре автодороги М-10 был остановлен указанный автомобиль, в котором нашли пропавшего мужчину, а также трех мужчин в возрасте от 31 до 39 лет из Ярославля и Москвы, а также 26-летнюю москвичку.

Петербуржец, о пропаже которого заявляла студентка, заявил о том, что его похитили. Сотрудники уголовного розыска задержали не только людей из машины, но и мать похищенного — 49-летнюю жительницу Невского района.



Она, по предварительной информации, сообщила, что не собиралась похищать сына. У нее были подозрения в том, что он принимает наркотики. Она уговорила его сдать тест, который подтвердил её подозрения. Так как сын не собирался никак бороться с пагубной привычкой, то петербурженка обратилась в реабилитационный центр в Подмосковье. Приехавшие оттуда люди зашли вместе с ней в квартиру и вывели оттуда сына. При этом его девушка распылила в лицо матери газовый баллончик.



Несмотря на благие намерения, после того, как сын задержанной написал на нее заявление, следователь возбудил уголовное дело по статье «похищение».



Мать отвезли в изолятор временного содержания до решения о мере пресечения.

