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Петербурженка спасала отпрыска от наркотиков, а получила уголовного дело о «похищении». Заявление на мать написал сам сын

Студентка заявила о похищении парня на Товарищеском проспекте

Полиция и СК Невского района разбираются в семейной драме, в которой оказались густо намешаны материнская любовь, ненависть и наркотики.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне около 11:30 в полицию позвонила 20-летняя студентка с сообщением о похищении. По предварительной информации, она заявила, что около семи утра в квартиру, где она проживает со своим 25-летним парнем, на Товарищеском проспекте проникла его мать с несколькими незнакомыми людьми. По словам заявительницы, мужчине связали руки, вывели на улицу, а потом посадили в автомобиль «Мицубиси» и увезли в неизвестном направлении. Девушка сняла все на видео, в том числе и номер машины. Поэтому уже к часу дня на 47-м километре автодороги М-10 был остановлен указанный автомобиль, в котором нашли пропавшего мужчину, а также трех мужчин в возрасте от 31 до 39 лет из Ярославля и Москвы, а также 26-летнюю москвичку.

Петербуржец, о пропаже которого заявляла студентка, заявил о том, что его похитили. Сотрудники уголовного розыска задержали не только людей из машины, но и мать похищенного — 49-летнюю жительницу Невского района.

Она, по предварительной информации, сообщила, что не собиралась похищать сына. У нее были подозрения в том, что он принимает наркотики. Она уговорила его сдать тест, который подтвердил её подозрения. Так как сын не собирался никак бороться с пагубной привычкой, то петербурженка обратилась в реабилитационный центр в Подмосковье. Приехавшие оттуда люди зашли вместе с ней в квартиру и вывели оттуда сына. При этом его девушка распылила в лицо матери газовый баллончик.

Несмотря на благие намерения, после того, как сын задержанной написал на нее заявление, следователь возбудил уголовное дело по статье «похищение».

Мать отвезли в изолятор временного содержания до решения о мере пресечения.

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Комментарии (10)

blackcatwhitecat
Почему то акцент на мать, а не на представителей некоего "реабилитационного центра", которые собственно скрутили его. Почему-то этот бизнес, где людей силой удерживают и издеваются, выкачивая при этом деньги с доверчивых родственников, беспрепятственно процветает.
nuga
Ну,и сынок.Написать заяву на родную мать! Даже побитый Невзоров не стал писать заявление на влепившего ему пощечину мужика.Разошлись мирно,без претензий.
Семён Лобкотрясов
Я понимаю если бы в 15 лет на наркоту подсел, но человеку 25 лет. Некоторые родители вообще не отдают себе отчёт, что дети не будут пожизненно под их опекой, не могут отпустить и смириться, что человек будет жить своей жизнью. Заводят детей рано и всю жизнь живут только своим ребенком и работой, не имея никакого хобби и в результате попадают в психологическую яму, когда ребёнок взрослеет.
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