В Петербурге суд отправил под домашний арест мать, которая решилась на принудительное лечение сына от наркозависимости

Невский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Светланы Замятиной, обвиняемой в похищении собственного сына. Об этом 13 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Женщина свою вину не признала. Отныне и как минимум до 11 октября ей запрещено покидать место проживания. Также ей нельзя общаться без разрешения следователя со всеми, кроме защиты, близких родственников, живущих с ней, медиками. Писать письма, говорить по телефону, общаться через интернет тоже нельзя. Исключение составляют адвокаты, близкие из квартиры, следователи.
Ранее Невский суд отправил под стражу исполнителя похищения 25-летнего молодого человека. Он также свою вину не признает.