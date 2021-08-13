В Петербурге суд отправил под домашний арест мать, которая решилась на принудительное лечение сына от наркозависимости

12 августа около 11:30 в полицию позвонила 20-летняя студентка с сообщением о похищении. По предварительной информации, она заявила, что около семи утра в квартиру, где она проживает со своим 25-летним парнем, на Товарищеском проспекте проникла его мать с несколькими незнакомыми людьми. По словам заявительницы, мужчине связали руки, вывели на улицу, а потом посадили в автомобиль «Мицубиси» и увезли в неизвестном направлении. Девушка сняла все на видео, в том числе и номер машины. Поэтому уже к часу дня на 47-м километре автодороги М-10 был остановлен указанный автомобиль, в котором нашли пропавшего, а также трех мужчин в возрасте от 31 до 39 лет из Ярославля и Москвы, вместе с ними ехала 26-летняя москвичка.



Кроме того, сотрудники угрозыска задержали 49-летнюю мать похищенного. Мотивы она изложила полиции. По словам женщины, сын употреблял наркотики, с привычкой расставаться не хотел. Тогда она обратилась в реабилитационный центр в Подмосковье. Приехавшие оттуда люди и увезли молодого человека из квартиры.