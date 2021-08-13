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В Петербурге суд отправил под домашний арест мать, которая решилась на принудительное лечение сына от наркозависимости

Невский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Светланы Замятиной, обвиняемой в похищении собственного сына. Об этом 13 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина свою вину не признала. Отныне и как минимум до 11 октября ей запрещено покидать место проживания. Также ей нельзя общаться без разрешения следователя со всеми, кроме защиты, близких родственников, живущих с ней, медиками. Писать письма, говорить по телефону, общаться через интернет тоже нельзя. Исключение составляют адвокаты, близкие из квартиры, следователи.

Ранее Невский суд отправил под стражу исполнителя похищения 25-летнего молодого человека. Он также свою вину не признает.

12 августа около 11:30 в полицию позвонила 20-летняя студентка с сообщением о похищении. По предварительной информации, она заявила, что около семи утра в квартиру, где она проживает со своим 25-летним парнем, на Товарищеском проспекте проникла его мать с несколькими незнакомыми людьми. По словам заявительницы, мужчине связали руки, вывели на улицу, а потом посадили в автомобиль «Мицубиси» и увезли в неизвестном направлении. Девушка сняла все на видео, в том числе и номер машины. Поэтому уже к часу дня на 47-м километре автодороги М-10 был остановлен указанный автомобиль, в котором нашли пропавшего, а также трех мужчин в возрасте от 31 до 39 лет из Ярославля и Москвы, вместе с ними ехала 26-летняя москвичка.

Кроме того, сотрудники угрозыска задержали 49-летнюю мать похищенного. Мотивы она изложила полиции. По словам женщины, сын употреблял наркотики, с привычкой расставаться не хотел. Тогда она обратилась в реабилитационный центр в Подмосковье. Приехавшие оттуда люди и увезли молодого человека из квартиры.

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Комментарии (5)

Antuan Rokanten
Сын взрослый, сам разберется.
Laska77
Бедная женщина- мать, как может борется за своего великовозрастного сына. Видимо совсем отчаялась раз на такое пошла. Не зря говорится: плох тот родитель, что дитя до пенсии дорастить не может. Для матери сын и в 50 будет ребенком. Могу только посочувствовать. А с наркоманами бесполезно бороться, пока сам не поймет.
Мillemelle
мутно все, конечно, но если парень наркоман, то его подружка либо такая же, либо дура, раз с таким.
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