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В Петербурге суд арестовал одного из исполнителей «похищения во благо»

Невский районный суд арестовал Максима Данилова, одного из обвиняемых в похищении 25-летнего жителя Петербурга. Об этом 13 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Данилов вину не признал. Мужчина вместе с защитником возражали против заключения под стражу, указав на гражданство, постоянное место жительство и регистрации, а также отсутствие проблем с законом ранее. Суд к ним не прислушался.

Накануне около 11:30 в полицию позвонила 20-летняя студентка с сообщением о похищении. По предварительной информации, она заявила, что около семи утра в квартиру, где она проживает со своим 25-летним парнем, на Товарищеском проспекте проникла его мать с несколькими незнакомыми людьми. По словам заявительницы, мужчине связали руки, вывели на улицу, а потом посадили в автомобиль «Мицубиси» и увезли в неизвестном направлении. Девушка сняла все на видео, в том числе и номер машины. Поэтому уже к часу дня на 47-м километре автодороги М-10 был остановлен указанный автомобиль, в котором нашли пропавшего, а также трех мужчин в возрасте от 31 до 39 лет из Ярославля и Москвы, вместе с ними ехала 26-летняя москвичка.

Кроме того, сотрудники угрозыска задержали 49-летнюю мать похищенного. Мотивы она изложила полиции. По словам женщины, сын употреблял наркотики, с привычкой расставаться не хотел. Тогда она обратилась в реабилитационный центр в Подмосковье. Приехавшие оттуда люди и увезли молодого человека из квартиры.

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Комментарии (2)

Ирина Смирнова
Кто бы сомневался? В нашем городе место для блага в самой большой тюрьме Европы. Право быть наркоманом незыблемо охраняется правоохранителями, а прав спасать от наркомании нет ни у кого.
Ярополк
Не мамаша, а ужас какой-то...
Это её надо в реабилитационный центр закрыть.
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