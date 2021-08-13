FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Источник «Фонтанки»: У упавшего вертолёта на Камчатке найдены уже три тела

На месте падения вертолёта с петербуржцами в Курильском озере найдены тела уже трёх погибших, сообщил 13 августа источник «Фонтанки» на Камчатке. Следком пока отчитался только об одном найденном пассажире.

Все трое погибших обнаружены на дне. Завтра планируется поднять их на поверхность, добавляет источник «Фонтанки». СК передаёт, что рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды.

ПоделитьсяПоделиться

Место падения вертолёте сфотографировали с орбиты Земли, Роскосмос опубликовал снимок в «Твиттере».

Также в сообщении СК говорится о допросах потерпевших, работников ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полёта, директора ООО «Турист», который организовал туристическую экскурсию. В тот же день другой вертолёт совершал похожий полёт, но его пилоты на посадку не решились и вернулись на место вылета. Напомним, выживший в авиакатастрофе журналист телеканала «Россия 24» заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях».

«В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего», — отмечается в сообщении СК.

Вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Петербурга, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. Два члена экипажа в реанимации. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

262126571
Интересно сколько Роскосмос потратил на этот блестящий снимок и отчитается? 100 млн. руб. - не меньше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний