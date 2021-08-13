Все трое погибших обнаружены на дне. Завтра планируется поднять их на поверхность, добавляет источник «Фонтанки». СК передаёт, что рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды.
Место падения вертолёте сфотографировали с орбиты Земли, Роскосмос опубликовал снимок в «Твиттере».
Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке.— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 12, 2021
Российский спутник #КанопусВ следит за обстановкой в районе падения вертолета pic.twitter.com/L05YJMG5ix
Также в сообщении СК говорится о допросах потерпевших, работников ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полёта, директора ООО «Турист», который организовал туристическую экскурсию. В тот же день другой вертолёт совершал похожий полёт, но его пилоты на посадку не решились и вернулись на место вылета. Напомним, выживший в авиакатастрофе журналист телеканала «Россия 24» заявил, что вертолёт пошёл на посадку при «чудовищных погодных условиях».
«В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего», — отмечается в сообщении СК.