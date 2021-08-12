В парадной дома на Петроградской стороне нашли новорожденную. Собака Есения привела полицию к тапкам и родительской квартире

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, о младенце в полицию сообщили накануне вечером. Первым делом его осмотрели врачи и госпитализировали в состоянии средней тяжести с острым ринофарингитом. На место приехали сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой Есенией. От коляски она проследовала на выход, повернула направо, дошла до арки дома 1/57 по улице Подковырова, где нашла женские резиновые тапки. Далее Есения повела полицию обратно в парадную дома 57/1 по Большому проспекту, там она остановилась у квартиры № 17 и гавкнула.

Дверь квартиры открыл биологический отец ребёнка, 42-летний гражданин Республики Молдова. Он пояснил, что вернулся домой в первом часу ночи 12 августа с работы и не нашёл дома ни 38-летней сожительницы, ни дочери.



Женщина ранее привлекалась к административной ответственности, у неё уже есть двое старших детей, но родительских прав она лишена. Семья состоит на учёте как неблагополучная. Мать ребёнка на данный момент ищет полиция.



Собака Есения уже не раз становилась героиней новостных сводок Петербурга. В июле, например, она нашла пропавшего мальчика. А в августе помогла разыскать подозреваемого в изнасиловании.

