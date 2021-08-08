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Найти седого Ивана, изнасиловавшего добрую самаритянку, помогла легенда полиции Петербурга Есения

Полицейская овчарка Есения помогла найти подозреваемого в изнасиловании на Выборгской улице в Петербурге

Петербургский главк рассказал, что поймать седого Ивана, который напал на женщину под предлогом оказания помощи, помогла овчарка Есения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 8 августа, служебная собака безошибочно привела полицейских к подозреваемому.

Как писала «Фонтанка», вечером 7 августа от дома 4, корпус 2 по Выборгской улице скорая увезла в больницу 34-летнюю уроженку Самарской области. Она около 21:00 поддалась на уговоры незнакомого седого мужчины, который представился ей как Иван, помочь ему. Злодей завел женщину в расселенный дом, избил её и изнасиловал под угрозой ножа.

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На поиск злоумышленника, которого описала пострадавшая, были ориентированы патрульные наряды полиции, а также направлен кинолог со служебной овчаркой Есенией.

«Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсониевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником. Мужчину доставили в 19-й отдел полиции для разбирательства», — сообщает ведомство.

Задержанный оказался 43-летним жителем Выборгского района, ранее уже судимый за преступления сексуального характера. Как оказалось, овчарка Есения не ошиблась. В ходе проверки была подтверждена причастность задержанного к нападению на женщину. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия.

Напомним, этим летом Есения помогла полиции найти пропавшего подростка.

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Комментарии (14)

veteran78
Во пёсель служит ! И забрало у него не потеет .
Спикуль
В оригинале "большой,НО чистой". Там уместно. Ваш коммент-нет. Гы-гы-гы.
266081655
"Хочешь большой и чистой любви? Приходи ночью на сеновал."(С)
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