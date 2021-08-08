Как писала «Фонтанка», вечером 7 августа от дома 4, корпус 2 по Выборгской улице скорая увезла в больницу 34-летнюю уроженку Самарской области. Она около 21:00 поддалась на уговоры незнакомого седого мужчины, который представился ей как Иван, помочь ему. Злодей завел женщину в расселенный дом, избил её и изнасиловал под угрозой ножа.

На поиск злоумышленника, которого описала пострадавшая, были ориентированы патрульные наряды полиции, а также направлен кинолог со служебной овчаркой Есенией.



«Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсониевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником. Мужчину доставили в 19-й отдел полиции для разбирательства», — сообщает ведомство.

