Как писала «Фонтанка», вечером 7 августа от дома 4, корпус 2 по Выборгской улице скорая увезла в больницу 34-летнюю уроженку Самарской области. Она около 21:00 поддалась на уговоры незнакомого седого мужчины, который представился ей как Иван, помочь ему. Злодей завел женщину в расселенный дом, избил её и изнасиловал под угрозой ножа.
На поиск злоумышленника, которого описала пострадавшая, были ориентированы патрульные наряды полиции, а также направлен кинолог со служебной овчаркой Есенией.
«Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсониевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником. Мужчину доставили в 19-й отдел полиции для разбирательства», — сообщает ведомство.
Задержанный оказался 43-летним жителем Выборгского района, ранее уже судимый за преступления сексуального характера. Как оказалось, овчарка Есения не ошиблась. В ходе проверки была подтверждена причастность задержанного к нападению на женщину. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия.
Напомним, этим летом Есения помогла полиции найти пропавшего подростка.